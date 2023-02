Srbijanski zastupnik Stević gledao porniće tijekom zasjedanja skupštine

Zastupnik Socijalističke partije Srbije Zvonimir Stević (66) tijekom zasjedanja skupštine na mobitelu je gledao porno filmove. Snimka na kojoj se jasno vidi kako Stević u Skupštini gleda filmove za odrasle objavljena je na Twitteru. Da ironija bude veća Stević je porniće gledao tijekom rasprave o europskom planu za Kosove dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić govorio o velikim pritiscima na Srbiju, a sam Stević je porijeklom s Kosova i Metohije.

Nakon što je ta skandalozna snimka izašla u javnost Stević je podnio ostavku na zastupničko mjesto, a srbijanski mediji navode da to nije samoinicijativno učinio nego da je to od njega tražio stranački šef Ivica Dačić.

- Ovo je skandal i baš katastrofa. Zvonko, realno je da podneseš ostavku. Ti se s ovime ne možeš nositi. Drugo, gdje god da se pojaviš, što god da kažeš, bit ćeš uvijek pornoposlanik - navodno je rekao Dačić. Pitao Stevića je i odakle mu uopće ideja da gleda porniće na sjednici skupštine.

- Vi imate poslanika iz Skupštine Srbije koji gleda filmove za odrasle i to za vrijeme sjednica Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, a on je s Kosova i Metohije, još iz Gračanice. Taj film mu je izgleda srce Srbije, a ne Kosovo i Metohija. U trenutku dok ljudi 'kidaju' na predsjednika Srbije i žele ga fizički ugroziti, on sjedi i gleda porno film. Je li je moguće dati neki racionalan komentar? - komentirao je predsjednik Izvršnog odbora Vučićeve Srpske napredne stranke Darko Glišić.

Stević je inače do ostavke bio član skupštinskog Odbora za Kosovo i zamjenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo te zamjenik člana Odbora za administrativno-proračunska i mandatno-imunitetska pitanja.