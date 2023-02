Blic: Vučić daje ostavku, kandidirat će se za premijera, izbori u rujnu; Neću popustiti ucjenama!

06, February, 2023, Belgrade - The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, met with the European Union's special representative for dialogue between Belgrade and Pristina, Miroslav Lajcak. Miroslav Lajcak. Photo: Milos Tesic/ATAImages 06, februar, 2023, Beograd - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vucic sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske Unije za dijalog Beograda i Pristine Miroslavom Lajcakom. Photo: Milos Tesic/ATAImages Photo: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

