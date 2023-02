Kaos u Skupštini Srbije, oporba krenula prema Vučiću: 'Ja ovakve divljake nisam vidio'

U Srbiji se održava izvanredna sjednica Skupštine na čijem je dnevnom redu izvještaj o pregovorima s Prištinom. Na sjednici je kako prenose srbijanski mediji bilo jako burno. U jednom trenutku dio zastupnika je krenuo prema govornici i okružio srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Kako javlja B92 od samog početka na sjednici je bilo napeto, jer su predstavnici opozicije konstantno dobacivali Vučiću tijekom njegovog uvodnog izlaganja. Predstavnici opozicije su unijeli i nekoliko transparenata. U jednom trenutku situacija je eskalirala kada su nakon skandiranja zastupnici opozicije prekinuli obraćanje Vučića. U incidentu su sudjelovali zastupnici Dveri, pokreta Zavetnici, Narodne stranke i DSS-a, koji su skandiranjem ometali Vučića i govorili "Izdaja" i "Ne damo Kosovo", a zatim su krenuli prema Vučiću.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon toga su ustali zastupnici SNS-a i došlo je do guranja, vikanja i psovanja. Predsjednik Skupštine optužio je lidera novog DSS Miloša Jovanovića da je htio fizički napasti Vučića. Svi su se našli kod govornice, iznad koje je bio i predsjednik Srbije. U jednom trenutku bio je potpuno okružen zastupnicima.

"Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je nevjerojatno. Sram vas bilo što radite. To ste planirali svo vrijeme, jeste sada ponosni na sebe. Jeste li zato došli?, Nije li vas sram. Je li ovako čuvate nešto, rasturanjem Skupštine" govorio je Vučić.

"Predaja nije opcija, naša politika bit će da po svaku cijenu sačuvamo mir i stabilnost, da se suzdržimo i ne odgovaramo na provokacije osim ako životi i imovina ljudi ne budu bili ugroženi, rekao je zastupnicima danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić predstavivši plan EU-a za Kosovo kao "non paper". U samom planu najteže stvari za nas su da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji", rekao je Vučić, naglasivši kako Beograd "ne može spriječiti prijem Kosova u Vijeće Europe i NATO".

"Protivili se ne protivili, u Vijeću Europe u trenutku kad oni odluče imat će većinu, protivili se ne protivili - imat će većinu za NATO. Protivili se ne protivili za EU - to je njihova odluka", rekao je Vučić.

On je ocijenio da je za Srbiju sporna odredba prijedloga u kojoj se navodi kako će se "obje strane voditi ciljevima i načelima predočenim u Povelji UN-a, naročito onim koje se odnose na suverenu jednakost svih država i na poštovanje njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, smatrajući Kosovo nezavisnom državom".

Na kritike oporbe kako im plan o kojem se raspravlja nije dostupan, Vučić ih je pozvao u svoj ured u ponedjeljak da im pokaže francusko-njemački prijedlog, inzistirajući da je to neformalni dokument, "non papar", te da ga se zato ne smije objavljivati "jer je to pravilo u diplomaciji".

Vučić je ustvrdio da pitanja o Kosovu traju više od šest stoljeća i da nema pravih odgovora, te da se ne zna "je li mit postao stvarnost, ili stvarnost stvorila mit", kao što se ne zna "gdje je izlaz".