Srbija zatvara noćne klubove. Vučić: Da se mene pita, zatvorio bih Beograd. To je najbrže rješenje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u četvrtak paket mjera kojima se, nakon naglog skoka broja novozaraženih, nastoji spriječiti dalje širenje koronavirusa, pa se iza 23 sata zatvaraju noćni klubovi, kafići i restorani na splavovima. Vučić je rekao kako bi, da se njega pita, on zatvorio i Beograd i uveo sedmodnevni policijski sat s obzirom na veliki broj novozaraženih u tom gradu.

Ocijenivši da je Beograd "trenutno najveći epidemiološki problem u Srbiji", Vučić je poslije sjednice Kriznog stožera održane u četvrtak navečer, za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da od ponoći s petka na subotu, pa naredna dva tjedna, noćni klubovi i splavovi-restorani u Beogradu moraju biti zatvoreni od 23 do šest sati, što vrijedi i za kafiće koji nemaju vrtove.

Bit će uvedene i kazne od oko 50 eura za građane koji ne nose maske u gradskom prijevozu i trgovačkim centrima. Vučić je rekao i da će javna okupljanja u zatvorenom prostoru u Beogradu biti ograničena na 100 ljudi, a vani do 500 ljudi, uz obavezno nošenje zaštitnih maski i poštivanje fizičke udaljenosti.

Najavio je i zatvaranje svih studentskih domova u Beogradu, što je potaknulo prosvjede studenata nekoliko domova. RTS javlja da je mjera ipak ublažena pa domovi ostaju otvoreni i studenti u njima mogu ostati, ali uz posebne epidemiološke mjere koje će biti na snazi. Ne budu li se te mjere pokazale efikasnim, u narednih nekoliko dana bit će, kako je rekao, uvedena dodatna ograničenja.

"Da se mene pitalo - zatvorio bih Beograd, uveo sedmodnevni policijski sat. To je najbrže rešenje", naglasio je predsjednik Srbije.

Vučić nije isključio mogućnost zatvaranja ulaza u srbijansku prijestolnicu i izlaza iz Beograda ukoliko najavljene mjere ne budu dale očekivane rezultate.

"Beograd je trenutno najveći epidemiološki problem u Srbiji jer sa 22,7 posto ukupnog stanovništva zemlje, ima 82,5 posto ukupnog broja zaraženih", naglasio je Vučić, ocijenivši da su "svi drugi brojevi pod kontrolom" i "manje-više očekivani i uobičajeni".

On je utvrdio da se na parlamentarnim izborima, održanim 21. lipnja, nitko nije zarazio i da je bilo opasnije otići pet minuta u dućan nego na biračko mjesto. Kod najmanje troje visokih državnih dužnosnika je, međutim, nakon proslave izborne pobjede u stožeru Srpske napredne stranke, čiji je Vučić predsjednik, potvrđen koronavirus. Komentirajući ponašanje u izbornoj noći u stožeru SNS-a, gdje čelnici naprednjaka, uključujući i samog Vučića, nisu imali maske niti držali fizičku distancu, on je rekao: "U pravu ste, ja sam kriv. To je loša poruka građanima".

Srbija od 16. lipnja, a poglavito nakon izbora održanih 21. lipnja, bilježi kontinuirani rast broja novozaraženih na dnevnoj razini. Tako je, prema službenoj statistici, 17. lipnja registrirano 76 zaraženih. U srijedu je registrirano 272, a u četvrtak 359 novozaraženih.

Ukupno je u Srbiji od početka epidemije registrirano 15.195 zaraženih i 287 umrlih.