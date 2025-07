Srbi ljetovali u susjedstvu pa se požalili: 'More kao močvara, hrana užas'

Ljetna sezona u punom je jeku, a sve više hrvatskih turista okreće se neobičnoj, ali povoljnoj alternativi – bugarskom primorju. Dok su cijene u Grčkoj i Crnoj Gori sve paprenije, Bugarska se tiho, ali sigurno pozicionira kao destinacija za one koji traže odmor po mjeri prosječnog džepa.

Obala Crnog mora više nije rezervirana samo za turiste iz Srbije i Istočne Europe. Sve je više Hrvata koji u Bugarskoj pronalaze ono što je nekoć nudio jug Italije ili Dalmacija iz vremena prije apartmanizacije – pristupačne cijene, jednostavan provod i dašak egzotike bez pretjerane pompe. Na Redditu, popularnom okupljalištu internetskih putnika, povela se živa rasprava o iskustvima s bugarskih plaža. Jedna korisnica je Bugarsku nazvala "oduvijek prelijepom i podcijenjenom", što je potaknulo brojne komentare.

“Pravo iz kukuruza na plažu, more kao slani Dunav,” slikovito je opisao jedan korisnik. Drugi su ipak imali ljepše riječi: “Nesebar i Sunčev breg su mirni i ugodni, idealni za obitelj ili opušten odmor.” Jedan korisnik opisao je svoj "bugarski vašarski trip", posjetivši Nesebar, Pomorje, Sozopol i skijalište Bansko. “Nije to Nica, ali ako ne tražiš luksuz, možeš se stvarno lijepo provesti. Sve je šareno, pomalo kičasto, ali simpatično,” napisao je. Žali jedino što nije stigao do Plovdiva – jednog od najstarijih gradova Europe.

Naravno, nisu svi zadovoljni. “Ravda? More – blagi užas, močvara,” kratko i jasno piše jedna korisnica. Drugi je otišao korak dalje: “Sunny Beach? Najgora voda, hrana loša, cigare očajne. Nikad više.” Sunčev breg, poznat i kao bugarski Las Vegas, i dalje je mamac za mlade partijanere – Engleze, Nijemce, Ukrajince, Šveđane. “Provod je super, ali bez engleskog se teško snaći. More je loše, ali zato svaki hotel ima bazen,” piše jedan korisnik koji je destinaciju posjetio i prije sedam godina. Cijene su, kaže, porasle, ali još uvijek nisu neizdržive.