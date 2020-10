Splitski HDZ o profesorici koja je pozirala s pištoljem: 'Je li to novi smjer koji želi pokazati Grbin?'

Posljednjih dana su na društvenim mrežama počele kružiti fotografije na kojima profesorica hrvatskog jezika splitske Ekonomsko-birotehničke škole Suzana Kačić Bartulović pozira s pištoljem u rukama, a nakon tog incidenta oglasio se i splitski HDZ.

- Zabrinjavajuće je i tužno kada osoba pozira s vatrenim oružjem u ruci i to objavljuje na društvenim mrežama, a još je posebno žalosno kada to čini članica Glavnog odbora SDP-a i predsjednica Savjeta za obrazovanje SDP-a Split Suzana Kačić Bartulović, uz to i dugogodišnja profesorica u jednoj splitskoj srednjoj školi, napisali su u objavi na Facebook profilu.

Dodali su i kako nema opravdanja za ovakav potez te da se čude kako profesorica nije osjetila potrebu ispričati se svojim učenicima, njihovim roditeljima i javnosti.