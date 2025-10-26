Split obilježio 81. obljetnicu oslobođenja od fašizma: 'Treba odavati počast žrtvama bez ideoloških predznaka'

Svečanošću u Muzeju Grada, polaganjem vijenaca na spomen kosturnici na Gradskom groblju Lovrinac palima u NOR-u i na Narodnom trgu na spomen ploču osloboditeljima grada, u nedjelju je obilježena 81. obljetnica oslobođenja Splita od fašizma. Dan oslobođenja Splita od fašizma treba obilježavati bez ideoloških podjela, rečeno je na obilježavanju obljetnice koju su zajedno organizirali Grad Split i Udruga antifašista i antifašističkih boraca.

"Danas obilježavamo 81. obljetnicu oslobođenja Splita, prisjećamo se teških trenutaka kad je Split bio okupiran i prisjećamo se žrtava koje su dale svoje živote za slobodu", istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Pritom je naglasio važnost Domovinskog rata. Svi smo se 1991. godine borili za našu slobodu i Republiku Hrvatsku, rekao je Šuta dodavši kako se trebamo zauzimati za vrijednosti demokracije.

"Na nama, koji smo dobili povjerenje građana, jest da gradimo slobodnu Hrvatsku i slobodan Split", poručio je Šuta. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban podsjetio je da su brojne žrtve pale prije 81 godinu za slobodu Splita i 1991. za slobodu Hrvatske.

"Svima njima treba na trajni spomen odavati počast bez ideoloških predznaka", kazao je Boban dodavši kako je hrvatski čovjek i u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu bio žrtva agresije. Potpredsjednik Udruge antifašista i antifašističkih boraca Splita Tomislav Bogović upozorio je da je hrvatsko društvo izloženo podjelama, a potrebno je jedinstvo i razmišljanje koje će Hrvatsku dovesti na željenu stranu povijesti. Pritom je ustvrdio kako "željena strana povijesti" nije ona koja se samoinicijativno naziva takvom, nego ona koja je bila "pobjednička u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu".