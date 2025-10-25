Naši Portali
NEUSPJELI MANEVAR

VIDEO Pogledajte ovaj pokušaj drifta BMW-a u Splitu: 'Kad vidim ove svjetleće bubrege znam koliko je sati'

Večernji.hr
25.10.2025.
u 09:15

Na snimci se vidi kako vozač pokušava izvesti tzv. “osmice” između parkiranih automobila, no manevar djeluje nespretno i rizično, a komentatori su si dali oduška.

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, poznata po objavljivanju snimki neobičnih situacija u prometu, podijelila je video pokušaja driftanja BMW-a serije F70 na parkiralištu splitskog Sveučilišnog kampusa, točnije ispred Sveučilišne knjižnice. Na snimci se vidi kako vozač pokušava izvesti tzv. “osmice” između parkiranih automobila, no manevar djeluje nespretno i rizično, a komentatori su si dali oduška.

Objava je skupila gotovo 200 komentara, neki od popularnijih su: "Ljubi majka glupana svog", "Kad vidim ove svjetleće bubrege znam koliko je sati",  Video se ubrzano proširio društvenim mrežama, a brojni korisnici upozoravaju da slične “vožnje za snimku” mogu imati ozbiljne posljedice – od oštećenja imovine do ugrožavanja sigurnosti prolaznika.
driftanje BMW Prometne zgode i nezgode Split

nisam_robot
nisam_robot
09:55 25.10.2025.

Ili je tatin sin (kojih u Splitu ima najviše) ili je auto ukradeno. Jer nitko normalan takvo što nebi radio sa novim ali običnim obiteljskim automobilo. I usput, svjetleći BMW bubrezi su vrh neukusa. Ali BMW izgleda za svoje kupce.

