VIDEO Pogledajte ovaj pokušaj drifta BMW-a u Splitu: 'Kad vidim ove svjetleće bubrege znam koliko je sati'

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, poznata po objavljivanju snimki neobičnih situacija u prometu, podijelila je video pokušaja driftanja BMW-a serije F70 na parkiralištu splitskog Sveučilišnog kampusa, točnije ispred Sveučilišne knjižnice. Na snimci se vidi kako vozač pokušava izvesti tzv. “osmice” između parkiranih automobila, no manevar djeluje nespretno i rizično, a komentatori su si dali oduška.

Objava je skupila gotovo 200 komentara, neki od popularnijih su: "Ljubi majka glupana svog", "Kad vidim ove svjetleće bubrege znam koliko je sati", Video se ubrzano proširio društvenim mrežama, a brojni korisnici upozoravaju da slične “vožnje za snimku” mogu imati ozbiljne posljedice – od oštećenja imovine do ugrožavanja sigurnosti prolaznika.