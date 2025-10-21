FOTO Najveći ratni brod ikada sagrađen stigao u Split: Pogledajte ovu grdosiju u moru

U splitski akvatorij uplovio je američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78), koji pripada 6. floti ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država.
Foto: Ivan Ivanovic/PIXSELL
Ovaj posjet održava se u sklopu bilateralne vojne suradnje između SAD-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske. USS Gerald R. Ford već je posjetio Split u lipnju 2023., što je izazvalo veliku pozornost javnosti i medija.
Foto: Ivan Ivanovic/PIXSELL
Nosač zrakoplova nosi ime po 38. američkom predsjedniku Geraldu R. Fordu, a njegova matična luka nalazi se u Norfolku, Virginia. S duljinom od 333 metra, širinom trupa od 41 metar i uzletno-sletnom palubom od 78 metara, riječ je o pravom divu na moru.
Foto: Ivan Ivanovic/PIXSELL
Brod ima gaz od 15 metara i istisninu od oko 100.000 tona te može nositi do 75 zrakoplova. Na brodu koji je jedinstvena vojna i tehnološka sila na moru, a nalazi se u blizini Splita, približno je 5000 članova posade.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
