'Spavao je u autu, došlo je do zastoja, izašao je vidjeti što je i završio je na podu s lisicama na rukama'

Mate Prlić, novinar i suvlasnik Dalmatinskog portala, uhićen je i u istražnom je zatvoru zajedno s izgrednicima s autoceste iako nije ni na kakav način sudjelovao u neredima. Riječ je o ozbiljnom obiteljskom čovjeku u četrdesetim godinama, vrsnom profesionalcu, a sudeći po izjavama njegovih kolega, prijatelja, ali i ljudi koji su bili u koloni navijača koji su se nakon negledanja utakmice vraćali iz Zagreba, koji jednostavno nije imao sreće.

- Mate je bio u automobilu s još trojicom prijatelja, oni su mlađa ekipa, ali zajedno igraju balun. Momci su ispričali da su oni vozili na zadnjem dijelu kolone duge nekoliko stotina metara. Mate je spavao kada je došlo do zastoja. Stajali su neko vrijeme, kada su shvatili da se naprijed nešto događa, čula se strašna buka i Mate koji se tek probudio, izašao je iz auta vidjeti što je. Nije bio na zadatku, ali novinar je, zanimalo ga je. Mobitel mu je ostao u autu, na sjedalu. Nekako baš u to vrijeme došla je interventna policija sa suzavcem i pendrecima, mlatili su sve od reda. Momci koji su bili s Matom su ostavili auto i pobjegli preko žice s autoceste, on nije bježao, očito je smatrao da ništa nije kriv, a završio je na podu s lisicama na rukama – ispričao nam je prijatelj jednog od suvozača u autu kojim se iz Zagreba pokušao u Split vratiti i Mate Prlić.

VIDEO Velika Gorica: Navijači koji su sudjelovali u neredima na A1 dovezeni na Županijski sud

Navodno su se prije dolaska interventne policije razbježali i oni koji su izazvali sukob s policijom, a uhićeni su brojni koji su mislili da nemaju razloga bježati.

- Naravno da huligane nitko ne opravdava, ali ne može se opravdati ni nasilje policije prema ljudima koji su najnormalnije išli na utakmicu i vraćali se u koloni, kao što to navijači često čine svugdje u svijetu. Nije zločin biti Hajdukovac ni voziti se u koloni, a to je jedino za što je Mate Prlić kriv! Njega nema na snimkama sukoba, nikakvog dokaza protiv njega nema – pričaju nam revoltirani Splićani.

Slučaj nam je komentirao Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

- Prema informacijama koje imamo naš kolega Mate Prlić nije sudjelovao ni u kakvom incidentu niti je počinio bilo što zbog čega je trebao biti priveden i odveden u istražni zatvor. Poštujemo rad institucija i želimo da se ova cijela priča istraži do kraja, da se osvijetle sve okolnosti cijelog događaja, ali i postupanja prema njemu kao i prema drugim građanima. HND osuđuje bilo kakvu vrstu nasilja, ne opravdavamo nikakve napade, ali tražimo da se utvrde sve okolnosti, među kojima i postupanje prema našem kolegi koji se po svemu sudeći našao u krivo vrijeme na krivom mjestu - rekao je Zovko.

VIDEO Pogledajte snimku sukoba na benziskoj postaji: Navijači opkolili policajce

Vijest da je Mate Prlić uhićen zbog huliganskog izgreda primljena je s nevjericom. Vidjeli su ga na fotografijama s privođenja, jedini nije pokrio glavu. Redakciju Dalmatinskog portala nazivaju odvjetnici koji nude pomoć, poslovni partneri i zgranuti Splićani koji Prlića poznaju kao dobrog čovjeka, mirnog, staloženog, nimalo sklonog agresiji i koji nikakve veze s nasiljem nema.

- Split je mali grad, Matu poznajem kao normalnog čovjeka. Njegov krimen je što je bio u koloni i što navija za Hajduk. Rado bih ga branio, ali znam i za druge kolege koji su se javili pa bi bio red da sačekamo vidimo tko će mu biti branitelj – rekao nam je jedan splitski odvjetnik koji smatra da neće biti teško obraniti Matu Prlića koji se nije htio vaditi da je na novinarskom zadatku, nije bježao, niti se skrivao.