Hrabri mladići spasili lane od utapanja: 'Oživljavali smo ga, nagutalo se vode'

Ivan Mezga (21) iz Slakovaca riskirao je vlastiti život kako bi spasio lane od utapanja. Ivan i prijatelji su uz obalu Mure čuli cvilež i šokirali se kada su vidjeli kako se lane utapa u muljevitoj i hladnoj vodi.

- Nije nam dugo trebalo da se priberemo i shvatimo da mu moramo pomoći. U onom trenutku prvo što smo učinili je pretražili na YouTube-u video 'glasanje srne'. Pustili smo taj glasovni video, a lane je doista to čulo i krenulo je polako prema nama. Tada sam odlučio skočiti u vodu po to lane, bez razmišljanja. U trenu kad sam zagazio, odmah sam propao u mulj do koljena. No, nisam oklijevao, bilo je teško plivati, usporavao me mulj i drva koja su se nalazila u vodi, rekao je Ivan.

S lanetom je plivao do obale i, kako kaže, pokušavao mu držati glavu cijelo vrijeme iznad vode. Kad je stigao blizu obale, u pomoć mu je priskočio prijatelj Karlo. Nisu ni shvatili da je Karlu, kad je bespomoćno lane uzeo u ruke, ispao mobitel u vodu. To su primijetili tek par sati kasnije, a poslije ga više nisu pronašli.

Lane su polegli na pod i činili su sve kako bi ga spasili, piše eMeđimurje.

- Nismo znali točno što trebamo činiti, prvi put smo se našli u ovakvoj situaciji. No, hvala Bogu, uspjeli smo. Oživljavali smo ga, činili smo sve kako bi to malo biće ispljunulo vodu koje se nagutalo. Počelo je disati normalno, a mi smo bili neopisivo sretni, rekao je Ivan.

Umotali su ga u deku i zvali su Lovačko društvo iz Vratišinca, a lane se nalazi kod lovočuvara i dobro je zbrinuto.