USKORO POČINJU MANEVRI

Članica NATO-a najavila: 'Radi nacionalne sigurnosti zatvorit ćemo granicu s Bjelorusijom'

Polish soldiers ride a South Korean-made K2 Black Panther tank during a training exercise at a military ground in Braniewo
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
09.09.2025.
u 17:22

Vježbe Zapad uključivat će vježbe mogućeg korištenja nuklearnog oružja i ruskog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, rekao je bjeloruski ministar obrane

Poljska će u četvrtak u ponoć po mjesnom vremenu zatvoriti granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi Zapad koje se održavaju u Bjelorusiji, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk, a jačanje mjera sigurnosti na granici s Bjelorusijom i Rusijom najavila je i Litva. Vojne vježbe "Zapad-2025" koje će se održati u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji izazvale su zabrinutost u susjednim državama, članicama NATO-a - Poljskoj, Litvi i Latviji.

"U petak u Bjelorusiji, jako blizu poljske granice, počinju rusko-bjeloruski manevri, jako agresivni iz perspektive vojne doktrine", rekao je Tusk na sastanku vlade. "Prema tome, radi nacionalne sigurnosti zatvorit ćemo granicu s Bjelorusijom, uključujući željezničko-cestovne prijelaze, u vezi s manevrima Zapad u četvrtak u ponoć."

Vježbe Zapad uključivat će vježbe mogućeg korištenja nuklearnog oružja i ruskog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, rekao je bjeloruski ministar obrane. NATO će u isto vrijeme održati vježbe sa svoje strane granice.

Litva je također najavila da će pojačati mjere zaštite svoje granice s Bjelorusijom i Rusijom zbog vojnih vježbi Zapad, objavila je u utorak litavska pogranična straža.

Bjelorusko i rusko veleposlanstvo u Varšavi nisu odgovorili na upit za komentarom. Bjeloruski mediji objavili su u četvrtak da je poljski državljanin uhićen u Bjelorusiji pod sumnjom za špijunažu jer je posjedovao dokumente koji se odnose na te vojne vježbe.
vojna vježbe Litva Bjelorusija granica Poljska

