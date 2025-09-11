Njemačka uvodi novi sustav: Kontrole na granicama uskoro će biti puno strože

Od 12. listopada 2025. godine Njemačka uvodi strože kontrole na svojim granicama, izvještavaju njemački mediji. Prva na udaru bit će zračna luka u Düsseldorfu, a ubrzo potom slijede Frankfurt i München. Očekuje se da će do travnja 2026. novi sustav biti aktivan na svim njemačkim zračnim i pomorskim graničnim prijelazima. Dosad je ulazak u Njemačku bio jednostavan: kratka provjera putovnice, žig i putnici su mogli nastaviti svoje putovanje. Za mnoge je prelazak europskih granica bio rutinski i gotovo bezbrižan proces, no ta era sada se bliži kraj, obavještava Fenix.magazin.

Uvođenje novog sustava označava početak nove faze u kojoj prelazak granice više neće biti tako brz i jednostavan. Trenutni žig u putovnici zamjenjuje digitalni Sustav ulaska i izlaska, koji se odnosi na sve putnike izvan EU koji ulaze bez vize ili imaju vizu za kratkotrajni boravak. Sustav pohranjuje osobne podatke putnika, otiske prstiju, fotografiju lica te vrijeme i mjesto ulaska i izlaska iz zemlje. Putnici s putovnicama EU neće biti pogođeni ovim promjenama. Njemačka vlada očekuje da će strože kontrole poboljšati sigurnost na granicama i učiniti ih učinkovitijima.

Digitalni sustav olakšat će prepoznavanje prijevara s identitetom i praćenje duljine boravka u schengenskom prostoru. Putnici koji prekorače dopušteno vrijeme boravka bit će lakše identificirani. Iako je prvotno planirano da sustav zaživi 2024. godine, tehnički problemi su odgodili njegovo uvođenje. Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova sada planira postupno povećavati broj kontrola kako bi osiguralo glatko funkcioniranje granica i smanjilo vrijeme čekanja. Za putnike to znači kraj dotadašnje lakoće prelaska granica. Od listopada počinje nova era u kojoj će sigurnost imati prioritet nad praktičnošću.