Nevjerojatna priča iz Osijeka: Sokol prepoznao svog vlasnika nakon pet godina

Život piše nevjerojatne priče, potvrđuju to i ova ispričana na društvenim mrežama, na Facebook stranici Azil Osijek-volonteri. Sve je počelo kad je u azil stigao još jedan napušten pas.

– Ljudi moji, ovo je nevjerojatna priča o Sokolu koji se izgubio prije 5 godina i kojega su tražili posvuda. Nećete vjerovat, neki dan mi preuzmemo psa kojeg je jedna cura pokupila na Biljskoj cesti, dovedemo ga u Azil i on ima čip! Mi već tu hepi skroz, jedva nađemo čovjeka na kojeg je čipiran. On u međuvremenu preselio u Zagreb, priča nam da su živjeli u Gradištu kad je Sokol nestao, da su ga tražili posvuda i nikad nisu našli. Kaže, već su ga stoput oplakalali. I on se pojavi ovdje, pedesetak kilometara dalje od kuće u kojoj je živio. Kako je dovde stigao, gdje je bio sve te godine, pojma nemamo! – napisali su u svojoj objavi. I sjeo čovjek u auto, kažu, organizirao se i došao po njega!

– Da ste vi to vidjeli!! Kol'ko mu se Sokol obradovao, tol'ko da smo sve cmizdrile. Skakao po njemu, vrtio repom, ljubio... I nećemo nikad saznati gdje je Sokol sve ovo vrijeme bio, ali srce je na mjestu jer se konačno vratio svojoj obitelji. Konačno!