Šokantno otkriće u malom austrijskom mjestu: Iza zida pronašli tijelo žene, u rukama navodno držala jednu stvar

Šokantno otkriće u mjestu Münchendorf u Donjoj Austriji potreslo je lokalnu zajednicu i pokrenulo opsežnu kriminalističku istragu. U zidu obiteljske kuće pronađeno je tijelo 99-godišnje žene koje je, prema prvim procjenama, ondje moglo biti skriveno godinama, možda čak i cijelo desetljeće. Tijelo žene, koja bi za nekoliko tjedana proslavila svoj 100. rođendan, pronađeno je 28. svibnja u mjestu s oko 3.000 stanovnika južno od Beča, javlja Krone.

Prema informacijama austrijskih medija, riječ je o ženi koja je u Münchendorfu imala prijavljeno drugo prebivalište. Slučaj je otkriven nakon što su članovi obitelji prijavili njezin nestanak. Po dolasku na adresu vatrogasci su morali nasilno otvoriti ulazna vrata kuće, a psi specijalizirani za pronalazak ljudskih ostataka ubrzo su istražitelje doveli do zida uz stepenište koje vodi prema podrumu.

Iza zazidanog dijela kuće pronađeno je tijelo nestale žene u poodmaklom stadiju raspadanja. Otkriće je izazvalo veliku pozornost javnosti, a u mjestu su se ubrzo počele širiti različite glasine o okolnostima njezine smrti i načinu na koji je tijelo završilo iza zida. Jedan od susjeda izjavio je da je poznavao pokojnicu, no da je godinama nije viđao. Povremeno bi se na imanju pojavljivao njezin sin kako bi obavio određene radove oko kuće, no stanovnici mjesta tvrde da o njemu ne znaju mnogo.

Posebnu pozornost izazvale su informacije koje kruže među mještanima prema kojima je žena u trenutku pronalaska navodno u rukama držala krunicu. Tu informaciju službene institucije zasad nisu potvrdile. Iako je sudsko-medicinska obdukcija pokazala da nema tragova nasilne smrti, slučaj je preuzeo Odjel za ubojstva Pokrajinskog kriminalističkog ureda Donje Austrije. Istražitelji žele razgovarati sa sinom preminule žene, koji se već dulje vrijeme nalazi u inozemstvu. Očekuje se da bi upravo on mogao rasvijetliti dio okolnosti koje su dovele do ovog neobičnog slučaja.

Prema informacijama austrijskog lista, trenutačno nema pokazatelja da je žena bila žrtva kaznenog djela. Unatoč tome, ostaje niz neodgovorenih pitanja, prije svega zašto je tijelo bilo zazidano i tko je za to odgovoran. Istraga je sada usmjerena i na mogućnost prijevare sa socijalnim davanjima te na sumnju u narušavanje mira pokojnika. Naime, prema dostupnim informacijama, mirovina preminule žene navodno je nastavila pristizati i nakon njezine smrti, zbog čega istražitelji provjeravaju je li netko godinama nezakonito koristio njezina primanja.

Austrijski mediji navode kako se na rasvjetljavanju slučaja intenzivno radi te da istražitelji pokušavaju utvrditi točno vrijeme smrti, okolnosti pod kojima je tijelo završilo u zidu kuće te tko je sve znao za ono što se ondje događalo. Ovo jezivo otkriće podsjetilo je austrijsku javnost na još jedan nedavni slučaj iz Salzburga.

Tamo su u napuštenom gostinjcu pronađena dva raspadnuta tijela. Riječ je o objektu koji već godinama prati loša reputacija, a prije više od dvije godine u zgradi, koju su često koristili beskućnici, izbio je požar u kojem je ozlijeđeno više osoba. Istraga u Münchendorfu se nastavlja, a austrijska policija nastoji utvrditi sve okolnosti jednog od najneobičnijih slučajeva koji je posljednjih mjeseci potresao zemlju.