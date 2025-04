FOTO Šok u Vancouveru: Autom se zaletio u gomilu ljudi na festivalu, ima poginulih

Policija u Vancouveru u Kanadi je izvijestila da je nekoliko osoba izgubilo život nakon što je vozilo naletjelo na skup ljudi tijekom uličnog festivala. Nesreća se dogodila oko 5 sati ujutro na godišnjem festivalu Lapu Lapu, koji promovira filipinsku kulturu. U incidentu je bilo i ozlijeđenih, a vozač je priveden, priopćila je policija. "Daljnje informacije bit će dostupne kako istraga bude napredovala", naveli su u službenom priopćenju, prenosi BBC.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Prema lokalnim medijima, vozač se autom zaletio u pješake koji su prisustvovali festivalu, a na društvenim mrežama kruže videi koji prikazuju mjesto događaja prepuno policijskih vozila, kola hitne pomoći i vatrogasaca, uz ozlijeđene osobe na tlu. Jedan od svjedoka napada kazao je kako je vidio više od 20 žrtava, dok je drugi kazao kako su se iznenada čulo vrištanje dok se crni SUV probijao kroz gomilu, piše City News. Napadač je na mjestu događaja izašao iz auta te ga je navodno nekoliko ljudi savladalo dok nije stigla policija.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Oglasio se i gradonačelnik Vancouvera na X-u. "Šokiran sam i duboko ožalošćen strašnim incidentom na današnjem događaju Lapu Lapu Day. Potrudit ćemo se pružiti više informacija što je prije moguće, ali u ovom trenutku je vancouverska policija potvrdila da postoji niz smrtnih slučajeva i više ozlijeđenih. Naše misli su sa svima pogođenima i s filipinskom zajednicom Vancouvera u ovom nevjerojatno teškom vremenu" napisao je Ken Sim.

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

