Šok i nevjerica. Predsjednik udruge 'Hrvatska puška na hrvatskom ramenu u polju' Josip Dabro nije odslužio vojni rok

Subota 15. 2. 2025. Šok u Münchenu! Američki potpredsjednik Vance obratio se čelnicima europskih zemalja, donijevši im pozdrave Donalda i Melanije. Nakon toga ih je izuo iz cipela, kada im je objavio da je Melanija predložila Donaldu rješenje tzv. europskog pitanja. Naime, kako je Melanija ispravno primijetila da je Donaldu pun kufer samovolje pojedinih europskih čelnika i njihovog zanovijetanja, predložila je Akt o smanjenju europske administracije. On predviđa ukidanje EU i podjelu Europe na Sjevernu i Južnu, njima bi upravljali guverneri koje bi postavili Donald i Elon, što bi Donaldu znatno olakšalo posao, a ne kao danas kada ga predsjednici nebitnih europskih država dave pojedinačno. Čelnici Francuske, Njemačke i Engleske odmah su se pobunili i rekli da to ne dolazi u obzir. Elon im je putem Twittera poručio da su kreteni i da otkače.

Nedjelja 16. 2. 2025. Europa se digla na noge nakon najave o ukidanju Europe kakvu poznajemo. Na iznenađenje mnogih, prvi se pribrao naš Plenki, naša dika i ponos. Čime se probudio i malo obilatije doručkovao, obratio se javnosti i rekao da je kucnuo čas za obranu europskih vrijednosti. Zapovjedio je osnivanje Prve dragovoljačke brigade, koja će nakon kraće obuke biti poslana u Ukrajinu na ratište da pomogne Plenkijevom frendu Zelenskom i napaćenom ukrajinskom narodu, žrtvi velikoruske agresije. Nakon toga je sjeo na Markov trg i čekao dragovoljce. Pomalo se neugodno iznenadio kada su se pojavila samo trojica. Bili su to saborski zastupnici Grmoja i Zekanović. Treći je došao Dabro, koji je ponio osobno naoružanje. Plenki ih je odmah poslao na obuku, ali su mu otamo došle loše vijesti. Naime, otkrilo se da budući ratni heroji nisu služili vojsku pa su ih morali vratiti kućama.

Ponedjeljak 17. 2. 2025. Neobičan incident na Pantovčaku uoči sutrašnje inauguracije hrvatskog predsjednika Zoke. Brigadir Burčul umorno je drijemao na stražarskom mjestu broj jedan, kada je perifernim vidom uočio muškarca u bijeloj skijaškoj jakni Hrvatskog skijaškog saveza kako se veselo približava. Povikao je: Stoj! Međutim, muškarac je nastavio. Onda je povikao: Stoj, tko ide? Lik u bijeloj jakni nije se zaustavio, pa je Burčul zaurlao: Stoj, pucat ću! E, tada se suhonjavi gospodin ipak ukipio, ali je razdragano mahnuo prema brigadiru koji je već repetirao pušku: "Što vam je, brigadiru? Pa to sam ja, Damir ili Davor, došao sam se pripremiti za inauguraciju", doviknuo je zabezeknutom zapovjedniku Predsjednikove straže nepoznati gospodin. Burčul mu je prišao i identificirao ga kao D. ili D. P. (55) iz Banje Luke. Utvrđeno je da je bio u šetnji na Sljemenu i da se na povratku malo izgubio i dezorijentirao. Brigadir se sažalio, pa mu je pokazao predsjedničke dvore, nakon čega su malo hranili paunove dok su čekali hitnu pomoć, koja ga je odvela na kraći odmor u Jankomir.

Utorak 18. 2. 2025. Lijepo je bilo danas na Pantovčaku. Sinjani su pivali o Cetini, Gotovina je donio hrpu tuna salate, Zoka je održao domobranski govor i poručio našim dečkim da ostanu doma dok se veliki tuku, prisegu je položio pred, kako je to nekada govorio, "pajdom i kumom pijanog Šeksa", Senf je na inauguraciju došao u novim tenkama, sve je bilo skromno i primjereno. Spontan kakav je i inače, Zoka je sve počastio međimurskom gibanicom, koju je iz Čakovca na biciklu donijela dostavljačica Wolta, koju je Zoka zamolio i da otpjeva neku međimursku pjesmu. HDZ-ovci su inauguraciju uveličali izostankom, ali ne svi. Prisutan je bio jedino posebni Plenkijev savjetnik Suki, jedini HDZ-ovac na svečanosti. Dobro, ne baš na inauguraciji, nego na parkingu kojim je suvereno vladao raspoređujući limuzine gostiju, ali blizu.

Srijeda 19. 2. 2025. Gdje ima volje, ima i načina, poručili su nakon jutro nakon sastanka u Rijadu Donald i Vladimir Vladimirovič. Donald nikako nije mogao shvatiti zašto se uopće ratuje u Ukrajini, pa mu je Vladimir sve objasnio. Rekao mu je da je rat trebao biti gotov još prije tri godine da se glupi Volodimir predao, ali on i dalje troši američku lovu i gubi teritorij koji će Rusi uzeti. Vladimir je Donaldu rekao da bi bilo super da se to sada okonča i da Amerika prestane trošiti lovu i da počne zarađivati na mineralima koje će oteti pokojnim Ukrajincima. Donald je reko da je to genijalna ideja, a onda su se složili da bi bilo super da se Zelenski malo nagne kroz prozor i da se sve to konačno završi. Kada mi je Vladimir rekao da Zelenski izbjegava više katove, onda ga je Donald rekao da je Zelenski diktator i da treba zaštititi rusku demokraciju od njega.

Četvrtak 20. 2. 2025. Šok i nevjerica. Predsjednik udruge "Hrvatska puška na hrvatskom ramenu u polju" Josip Dabro, početkom 2000. odbio je obući uniformu slavne Hrvatske vojske i odslužiti vojni rok. Umjesto toga, uložio je prigovor savjesti i dok su njegovi vršnjaci učili čemu služi DRNČ i spavali na satovima domovinskog odgoja, stjecali neraskidiva prijateljstva, drugove do groba i kroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane, Josip je kuhao kavice referentima i pročelnicima ureda moćne općine Otok. Kada su ga novinari upitali je li mu neugodno što nije tesan u vojsci, Dabro se samo šeretski nasmijao i poručio da u njegovu borbenu gotovost nitko ne treba sumnjati: "Ja sam bio samouk!"

Petak 21. 2. 2025. Plenki i Senf su se konačno dogovorili i presjekli. Konačno će dovršiti gradnju novog Maksimira, jer je uočeno da obnova pomalo zapinje posljednjih 25 godina otkad je počela i otkad se lopatama počelo u obnovu sipati milijune naših kuna, potom i eura. Gradnja neće biti skupa, ni 160 milijuna eura, i konačno ćemo dobiti novi Maksimir, a bit će gotova za 4 godine. Procijenjeno je da je tako najbolje, jer će početi uoči lokalnih izbora, pa je red da tako i završi. Problem će možda stvarati jedino Turistička zajednica Grada Zagreba, jer su turističke ture po najružnijem stadionu na svijetu među posjetiteljima Zagreba iznimno popularne.