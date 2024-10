Sinjska policija zatekla je dvojicu ozlijeđenih Srba, D. Glišića i Acu Vulina. Htjeli su 'ustaškom govedu začepiti prljava usta'

Subota

12. 10. 2024.

Znali smo da je sinjski gradonačelnik, zaštitnik izvora Cetine i Srba iz Suhača, heroj Domovinskog rata, alkarski momak, borac protiv ilegalnih migracija, znali smo da mu nije problem popiti demejanu vina i pojesti bronzin arambašića, ali nismo znali da je još i tajni agent. Sve je to naš Miro, naša dika, otkrio kada je izašao iz ormara, jer jednostavno u njemu nije više mogao izdržati, svjestan da smo u domovinu, u naš najljepši grad Dubrovnik pustili kralja Srbije i srpskog sveta Aleksandra, u narodu znanog kao Acu Srbina, kojeg Plenki, mali Marko i GGR smatraju prijateljem Hrvatske, a on je četnik!

Da je Aca Srbin četnik, Miro nam je ispovjedio u potresnom svjedočanstvu na društvenim mrežama, nakon čega mu se gubi svaki trag. Navodno se sa skupinom svojih najodanijih boraca protiv ilegalnih migracija iz Narodne straže odmetnuo u gore, u kojima se sakrio kod jataka plašeći se anemične reakcije vlasti na ovu informaciju i osvete snažnog četničkog pokreta u Hrvatskoj.

Nedjelja

13. 10. 2024.

Šokantna vijest iz Sinja! Patrola hrvatske policije kod Kukuzovca pokraj Sinja, u traktorskoj prikolici parkiranoj pored ceste, zatekla je dvojicu ljudi s vidljivim tjelesnim ozljedama. Utvrđeno je da se radi o dvojici građana Srbije, ministru Dejanu Glišiću i narodnom zastupniku Aleksandru Vulinu. Istraga je pokazala da je dvojac krenuo tražiti odmetnutog tajnog agenta Miru i odlučio, kako je Glišić rekao, "ustaškom govedu začepiti prljava usta" i "zavaliti šamarčinu", ali imali su nesreću da je Miro bio na oprezu pa je njihov napad odbio i povukao se na pričuvni položaj. Nakon toga je probio put preko Dinare, prišao im s leđa i, kako je rekao, "dao im u jaketu", nakon čega ih je stavio na traktor i pokazao im u kojem pravcu trebaju ići.

Ponedjeljak

14. 10. 2024.

Veliko slavlje u zemljama zapadnog Balkana nakon što su ih čelnici EU ohrabrili rekavši da će EU biti potpun tek kada im se to veselo društvo pridruži. Predsjednici Srbije, Makedonije, Crne Gore, BiH i Kosova odmah su pohitali u Berlin da zahvale, ali greškom organizatora svi su smješteni u isti hotel. Prvi je prosvjedovao Aca Srbin, koji je rekao da ne zna zašto je tu Kurti, ako ga on predstavlja, pa je Kurti rekao da ni on ne zna zašto je tu, kada ga je mogao zastupati Rama, pa su se posvadili Mile i Dragan protiv Bećirevića, koji ih je odmah optužio za UZP i agresiju, nakon čega su se oni odcijepili sa zajedničkog njegova kata i zauzeli svaki svoj. Onda je Milatović rekao da ni on ne želi dijeliti kat s Acom Srbinom. Nakon svega Olaf Scholz im je rekao da će ipak još malo razmisliti što će s njima.

Utorak

15. 10. 2024.

Malo-pomalo rasvjetljava se klupko udbaško-jugoslavensko-antihrvatskih podvala oko stvoritelja moderne hrvatske nogoloptačke reprezentacije, bivšeg vlasnika Dinama, njegovih igrača i njihovih kućnih ljubimaca, manekenki i ljubavnica, Zdravka Mamića, koji na duhovnoj obnovi u Međugorju ponizno i dostojanstveno moli za pravdu. A tko bi drugi nego još jedna moralna i domoljubna gromada, tko bi drugi nego popularni Joško Jeličić svojim hrabrim svjedočanstvom o tome kako je 2016. lagao u istrazi kada je teretio Maminja i kada je mučen u podrumu u Gajevoj da potpiše lažni iskaz. Jela kaže da se malo kasnije osokolio i da je shvatio da nije trebao lagati, a tako osokoljen čak se usudio tužitelju udbašu u lice odbrusiti da dio svojih potraživanja od kluba nikada nije prepustio nekoj privatnoj tvrtki, čak ni kada su mu pokazali njegov falsificirani potpis, koji je, doduše, identičan njegovu.

Srijeda

16. 10. 2024.

O, kako je sada neugodno nakazama, ljudskom šljamu, međumrežnim mrziteljima, svim jalnušima i diletantima, progoniteljima hrvatskih domoljuba, svima koji su na stup srama pribili ćaćino dite, malu Annu samo zato što je braneći rodnu grudu i ćaću, mater, zericu dala đavlu dosadnu policajku, vatrogasce, šefa i stanicu te nakon toga sjela u auto i u vidnom nervnom rastrojstvu sasvim malo ugrozila život policajki koja je stala na put njenom automobilu koje je zaobišlo cestovnu blokadu.

Srećom, policija je hladne glave odvagnula sve argumente, uzela u obzir Anninu raniju nekažnjavanost, ćaćinu člansku iskaznicu, činjenicu da joj sestra radi u DORH-u, mater kuha fantastičnu pašticadu i odbacila prijavu kolegice. Neki su predlagali da se nakaza od kolegice kazni, jer se odmah nije makla u stranu i propustila Annu, ali na intervenciju Anne koja nije srca kamenoga, zaustavljena je penalizacija neiskusne nakaze, koja je obećala da će biti dobra.

Četvrtak

17. 10. 2024.

Evo, počelo je. Čim je Udba vidjela da Dragan vodi na svim listama popularnosti i da će u prvom krugu pobijediti kandidata Kremlja, krenule su podvale i objede. Očito je da Udba ima agente u Visokom trgovačkom sudu koji je baš sada donio presudu u kojoj se baca ljaga na Dragana samo zato što je ministar nazvao neku ekipu iz Splita i zamolio je da mu malo preboji kabinet i u podrumu napravi jednu manju dvoranu za tjelovježbu. I sada, zato što je pazio na zdravlje zaposlenika Ministarstva i zato što su radovi plaćeni 3-4 milijuna eura, što je svakako manje od 5, a što je samo 4-5 puta veći iznos od izvorne cijene radova. Koliko su ljudi jamili u ovoj državi i sada prozivati čovjeka zbog par puta preplaćene dvorane za tjelovježbu i posla koji je dogovorio usmenim putem, za to zbilja treba biti nakaza.

Petak

18. 10. 2024.

Veličanstven uspjeh Nacionalnog plana stambene politike! Samo nekoliko minuta nakon predstavljanja nevjerojatnog plana za priuštivo stanovanje, u Zagorju je otvoreno 16 Konačišta za bake i djedove. Umirovljenici diljem Zagreba napuštaju svoje stanove koje su, čim su čuli da će za 6 godina iznajmljivanja dobiti po 42.000 eura, odmah predali državi i pobjegli u jeftiniji i manji smještaj u Zagorju, a lovu koju su dobili prepustili djeci i unucima da im pomognu da konačno dođu do prve nekretnine na tržištu na kojem se prodaju stanovi za nepriuštivo stanovanje.

