Nepalac je priznao da mu je išlo na živce što Pupi ima tri ruke u Saboru, a oni nijednu, iako je Srba manje od Nepalaca

Subota 26. 10. 2024. Srpska manjinska zajednica zavijena je u crno. Vijest da je nasred ulice pretučen većinski vlasnik manjinske srpske zajednice u Hrvatskoj, popularni Pupi, podigla je na noge zagrebačku policiju i uzburkala političku scenu. Plenki je odmah na prijavak pozvao Penavu, koji se zakleo da to nisu bili njegovi. Policija cijeli dan traži krivca koji je Pupija napao s leđa, baš mučki. Pupi se oporavlja na Rebru, ali će biti zadržan nekoliko dana na liječenju. Svi su osudili napad, Miro Bulj se isto kune da nije on. Policija je cijeli dan radila racije po gradu, ali bezuspješno. I onda, kasno poslijepodne, senzacionalan obrat! Policajci su potpuno slučajno u Ilici uočili stranog radnika koji je počeo bježati kad ih je ugledao. Potrčali su za njim i uhvatili ga dok je trčao prema Britancu. Njihovu iznenađenju nije bilo kraja kad su otkrili da ispod jakne skriva novčanik s nešto novca. U njemu nije bilo dokumenata, ali klupko se odmotalo kada su u njemu otkrili fotku Pupija i Plenkija, od koje se Pupi ne odvaja. Nepalac se tada slomio i priznao da je napao Pupija. Kaže da mu je išlo na živce što Pupi ima tri ruke u Saboru, iako je Srba manje od Nepalaca.

Nedjelja 27. 10. 2024. Nastavlja se mučenje Torcide, navijača i igrača Hajduka i cijele Dalmacije. Iako je Joško Jeličić svima objasnio da će Dinamo opet biti prvak, Bjelica je odlučio mučiti hajdukovce i dati im lažnu nadu. Pustio je Osijeku i izgubio doma 4:2, samo da Hajdukov puk pomisli da će nakon sto godina bijeli opet biti prvaci. U igru se uključila i sudačka organizacija. Naime, sudac je sudio na Maksimiru penal za Osijek, i to dok je Dinamo gubio, što je očit dokaz da se suci s nama zezaju. Naravno, glupi tovari su nasjeli i eno ih već slave titulu. Nemoj više, Bjelica, smiluj se.

Ponedjeljak 28. 10. 2024. Kad nam je god teško, tu su Nijemci da nam pomognu. Čim su Švabe čule da je Plenki poslao u Ukrajinu sve naše tenkove, odmah su nam odlučili pomoći i vrlo povoljno prodati nekoliko Leoparda za samo 25 milijuna eura po tenku. Kada ga je Ursula obavijestila da će kupiti tenkove, Plenki nije mogao vjerovati. Odmah je poslao Anušića da zahvali. Kažu da su Nijemci bili presretni kada im je zapjevao "Danke Deutschland". Kažu da je Aca Srbin dobio nervni slom kad je čuo da se Hrvatska vojska pojačala novim tenkovima i naredio je svojima da kupe barem pet Leoparda više. Plenki mu je odgovorio da džabe kreči, jer boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka, a nama više vrijede GGR, Njonjo i vojskovođa Baćo nego sto njegovih novih Leoparda.

Utorak 29. 10. 2024. Poznato je da je Ivan Penava najveći domoljub u Hrvatskoj te da je neumoran borac protiv velikosrpske agresije u mirnodopskim uvjetima, ali da će četničku guju otkriti u do jučer vlastitim njedrima, to nitko nije mogao pretpostaviti. Znamo koliko su Bizantinci pokvareni i prijetvorni, ali da su spremni žrtvovati pola familije u bitkama u kojima Ivan doduše nije sudjelovao, ali sve o njima zna, i da su spremni rušiti vlastite kuće i rasturati živote samo da bi njega 33 godine poslije prevarili, tome se nismo nadali. A upravo je to napravio agresorski vojnik i Ivanov dojučerašnji kamarad Mario Radić, kojega je Ivan razotkrio ne baš kao četnika, ali kao agresorskog vojnika, i to tek nakon što im je stranka prepolovljena te su od najboljih prijatelja postali najbolji neprijatelji. Tko zna, kako je krenulo, možda Ivan sada otkrije da je i netko od Suverenista bio Radićev suborac!

Srijeda 30. 10. 2024. O, kako je ruski špijun Zoka ispao glup. Kako ga je Plenki ponizio. Danima cvili da ne želi slati naše vojnike u Ukrajinu, a Plenki mu lijepo govori da ih samo pusti do Njemačke, ali Zoka se uzjogunio i neće. I onda Plenki fino dovede Borisa Rugea iz NATO-a i Boris nam fino i iskreno sve objasni. Naime, iako NATO šalje tone oružja dnevno, iako je tu i NSATU, NATO uopće ne ratuje protiv Rusije, pa tako neće ni Hrvati. Zoka očito o ovome nije imao pojma i sada mu je neugodno. Ruge je rekao da časnici NATO-a mogu samo privremeno malo posjetiti Ukrajinu, ali nisu strana u sukobu i gotovo. Sada smo mirni.

Četvrtak 31. 10. 2024. Konačno se vratio glamur u vojne redove. Nema više zezanja sa Zokom. Naredio da mu se prostre crveni tepih, kao da je Tuđman! Počasna zaštitna bojna postrojena, tepih pod nogama, to je predsjednik! Zoka ih je sve postrojio, muha se, kažu, nije čula! Kompletan vojni vrh u stavu mirno, obećao im je da će vojska procvjetati, da će opremiti gardijske brigade, pojačati standard i još puno toga što neće moći realizirati, jer mu Plenki neće dati lovu. Ipak, Plenki je malo pojačao osiguranje. Tko zna, možda ludi Zoka pokuša državni udar! Ruska je to škola...

Petak 1. 11. 2024. Srpska se vojska gomila oko Bajakova, izgleda da se Aca Srbin ovoga puta ne šali. Naši su spremni, čekaju ih s druge strane, ako Srbi krenu, bit će svega. Aco je totalno poludio nakon što je u Togonalovoj emisiji na krugovalu vojni analitičar Mario Galić otvoreno najavio napad na samo srce "srpskog sveta", na Njegovu Visost, Acu Srbina. Rekao je da je Hrvatska nabavila rakete koje mogu pogoditi Vučićev zrakoplov iznad Beograda. Vučić je odmah prizemljio sve avione i ukinuo Srbima status nebeskog naroda, proglasio ratno stanje i naredio Vulinu napad na Hrvatsku. Srećom, kada se približio granici, nazvali su ga iz SAD-a i objasnili mu da je pametnije da i on kupi rakete koje mogu rušiti avione iznad Zagreba te da ne kreće u agresiju samo s tenkovima, bez traktora kojima će se jednom morati vratiti kući.

