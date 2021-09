Socijalnoj radnici zabio kramp u vozilo jer je bio nezadovoljan kako isplaćuje novac njegovoj supruzi

Za prijetnju i oštećenje tuđe stvari optužen je 58-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo ODO Rijeka. Tereti ga se da je 12. srpnja oko 9 sati u Rijeci došao u nadležni Centar za socijalnu skrb.

Htio je razgovarati s jednom djelatnicom, a kada mu to nije uspjelo došao je do službenog vozila centra kojeg koriste djelatnici centra kad idu u nadzor korisnika. To je vozilo koristila i djelatnica centra koja je nadzirala ponašanje supruge 58-godišnjak te s kojom on nije uspio razgovarati. Kada je 58-godišnjak došao do spomenutog vozila, udario ga je krampom koji je zabio u poklopac motora, čime je pričinio štetu od 5000 kuna.

Inače, to mu nije bio prvi incident jer je ranije dolazio u Centar za socijalnu skrb gdje je protestirao zbog načina na koji se njegovoj supruzi od 2013. isplaćuje novac. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se 58-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen radi opasnosti od ponavljanja djela.