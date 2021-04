Novi incident u Centru za socijalnu skrb: 'Odbijala je izaći van pa smo morali pozvati hitnu i policiju'

Novu neugodnu situciju doživjeli su socijalni radnici, ovoga puta u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, gdje su još uvijek istraumatizirani stravičnim dvostrukim ubojstvom koje se zbilo u njihovoj zgradi u srpnju 2019.

- Jedna je korisnica došla u naš Centar u četvrtak oko 13.30 sati, bila je u vrlo uznemirenom stanju, samoinicijativno je došla zatražiti postupanja koja su naši djelatnici već odradili. Odbijala je napustiti zgradu, pokušavali smo ju umiriti, a kako nismo uspijevali, pozvali smo Hitnu pomoć i policiju – priča nam ravnateljica Dubravka Petrović.

Potrajalo je to oko sat vremena.

- Ne bih to nazvala napadom, do toga nije došlo. Dogodila se incidentna situacija, no koja je vidno uznemirila sve djelatnike, zbog tragedije koju smo doživjeli prije nepune dvije godine. Nije prijetila, ali ponavljam da je bila u izuzetno uznemirenom stanju. Ona ima svojih problema koje vjerojatno ne može riješiti. Dosta se zadržala, pokušavali smo ju umiriti, ali zaista nismo mogli – nadovezuje se ravnateljica.

Uvjerena je kako je tome doprinijela i negativna atmosfera u društvu spram socijalnih radnika.

- Nažalost, dogodio se napad na socijalne radnike u Splitu, odnosno Kaštel Starom, prije toga u Ivanić Gradu, prethodno u Novoj Gradiški... Javnost je pozivana na linč prema djelatnicima Centara za socijalni skrb, što je nedopustivo i moramo to hitno zaustaviti, kako god! Trebamo radiit u mirnim uvjetima, zajedno, na dobrobit svih. Događaju se stvarno ružne stavri u našem društvu, znamo da je i situacija s pandemijom i nedostupnošću institucijama dodatno uznemirila građane, no mi pokušavamo činiti sve što možemo, u skladu s pravilima struke – poručuje naša sugovornica.

Teško se, naime, oteti dojmu da se amaterizam stavlja iznad struke.

- Nisam protiv građanskih inicijativa, i narvno da se svačiji rad mora propitkivati, ali ne na ovakav način. Probleme struke treba rješavati struka, od ministarstva pa do Centara, i to je ključna poruka. Nužno je što prije smiriti govor mržnje i pozivanje na naše likvidacije, pri čemu nas se proziva najružnijim imenima – zaključuje Dubravka Petrović.

A od tragedije kojoj su svjedočili u CZSS Đakovo us ršnju 2019., teško da će se ikada oporaviti. Hladnokrvni Andrija Drežnjak (63) hicima iz pištolja u glavu tog je ljetnog jutra na mjestu ubio svoju socijalnu radnicu i skrbnicu Blaženku Poplašen (50), a teško ranio pravnika u Centru Ivana Pavića (35). Sjeo je na bicikl i odvezao se, policija ga je zatekla u polju navečer toga dana. Nesretni je Pavić deset dana kasnije izgubio bitku za život.



Uhićeni dileri u Zaprešiću - Privođenje na Županijski sud u Velikoj Gorici