Socijalne radnike nadređeni opominju kad pomažu korisnicima

Prava građana u postupcima priznavanja prava na inkluzivni dodatak sve više se krše, upozoravaju ovih dana stručnjaci iz područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, objavili su iz udruge i Inicijative 'Od šutnje do promjene'. Pozivaju nadležne službe i tijela da prestanu s pritiscima prema stručnim radnicima te da omoguće svim korisnicima brz, transparentan i na zakonu osnovan pristup njihovim pravima.

Zbog ogromnog broja zahtjeva za inkluzivni dodatak, stručnim radnicima su nadređeni prenijeli usmene upute da se građanima koji podnose zahtjeve usmeno objasni kako neće ostvariti pravo na inkluzivni dodatak te da se ne uzima dodatno dostavljena medicinska dokumentacija. "Ove usmene upute prenesene su s vrha Zavoda na niže razine upravljanja, čime su rukovoditelji izravno ometali pristup zakonskim pravima korisnika", navodi se u priopćenju Nele Pamuković, predsjednice Udruge.

Zabilježeni su slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti zato što su pomagali strankama u podnošenju zahtjeva, iako socijalni radnici imaju etičku obvezu suradnje i uključivanja korisnika u procese koji utječu na njihove živote.

Kako opisuje, često se događa da stranke prekasno primaju pozive za dopunu dokumentacije ili ne mogu predati zahtjeve, jer su došli u dane kada se ne primaju stranke. U takvom ozračju, stručni radnici koji nastoje pomoći korisnicima u ostvarivanju njihovih prava izloženi su sustavnom zastrašivanju od strane rukovoditelja.

Opisuje se nedavni primjer u jednom od Područnih ureda HZSR-a u kojem je korisnik dobio pismeni zaključak kojim se poziva da u roku osam dana dostavi dopunu dokumentacije za inkluzivni dodatak. Došao je osmi, zadnji dan propisanog roka. Portir-zaštitar mu je objasnio kako ne može predati dokumentaciju jer trenutačno nema nikoga u prijemnom uredu ni u uredu koji zaprima poštu. Slučajno je naišla socijalna radnica, koja je čula razgovor, a koja ne radi na poslovima inkluzivnog dodatka i uzela korisnikovu dokumentaciju te mu obećala kako će je vratiti sa dokazom primitka. U uredu za prijem pošte zatekla je četiri osobe koje rade (!), ali tvrde da ne smiju primiti podneske za inkluzivni dodatak, nego to smije samo referentica koja vodi postupak. Referentica je izjavila kako "danas ne prima stranke". U uredu za prijem pošte rekli su da se boje uzeti "da ne nestane koji papir iz medicinske dokumentacije". Socijalna radnica samostalno je odlučila ovjeriti primitak i vratiti potvrdu korisniku. Sutradan ju je dočekao dopis voditelja ureda i čelnika službe u kojem navode njene brojne propuste u radu.