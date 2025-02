Snimka nasmijala internet. Padobranac sletio Balkancu na livadu, a on ga dočekao s letvom: ‘Kej sorry? Te stučem!’

"Kad sletiš na balkansku livadu" – tako glasi opis snimke koja je posljednjih dana osvojila društvene mreže. Video, koji je objavljen na TikToku profilu BalkanhumorTv, u samo 18 sati prikupio je više od pola milijuna pregleda, tisuće lajkova i stotine komentara.

Na snimci vidimo nesvakidašnji prizor: muškarac je padobranom sletio na livadu, no njegov dolazak nije najbolje prihvatio vlasnik parcele. Stariji muškarac, vidno iznerviran što mu nepoznati padobranac dolazi s neba, odmah je reagirao. U rukama drži letvu i prijeti batinama, dok zbunjeni padobranac ponavlja: "I am sorry" (Žao mi je). No, isprika nije bila dovoljna da smiri vlasnika. Moja parcela, oćeš da te stučem, kej sorry? Imaš jednu minutu da odletiš! – viče starac, jasno dajući do znanja da ne želi nepozvane goste.

Sudeći po naglasku vlasnika i krajoliku, pretpostavlja se da je snimka nastala negdje u Sloveniji. Kada je točno nastala – nije poznato, ali viralnost videa sugerira da je publika oduševljena ovom scenom. Korisnici društvenih mreža ne prestaju komentirati, a neki vjeruju da je sve zapravo inscenirano: "I ovaj padobranac je čudo. Kao da je jednostavno pogoditi Sloveniju i sletjeti. Nema tu baš puno mjesta!" – šale se korisnici u komentarima.