FOTO Snijeg zabijelio zemlju: Padat će i danas, na Jadranu moguća orkanska bura

Snažne kiše izazvale su probleme na Kvarneru, a u nekim je gradovima snijeg uljepšao početak adventa. U Gorskom kotaru izdana su upozorenja zbog bujičnih poplava, dok je na Jadranu orkansko jugo ponegdje izazvalo valove koji su dolazili i do kuća. Tako je bilo jučer, a što nas čeka danas otkriva vremenska prognoza DHMZ-a.

Ujutro mjestimice još može pasti malo snijega u gorju dok će na moru padati kiša. U Dalmaciji i na otocima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. U poslijepodnevnim satima doći će do razvedravanja sa zapada te će drugi dio dana biti većinom sunčan. Na kopnu će puhati slab sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu će pak puhati umjerena i jaka bura koja na udare može biti olujna, a podno Velebita i orkanska, zbog čega je za to područje na snazi crveni meteoalarm. Za Istru, Kvarner i otoke sjevernog Jadrana iz istog razloga upaljen je narančasti meteoalarm, a za ostatak Dalmacije i jug Hrvatske žuti. U Gorskom kotaru i Lici također je upaljen žuti alarm, zbog moguće poledice i snijega koji i dalje pada oko Ogulina.

Temperature nešto više nego jučer, najviša dnevna na kopnu bit će između 1 i 6 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu između 9 i 15. U ponedjeljak nas očekuje smirenje vjetra i prestanak padalina, no budite spremni na vrlo niske jutarnje temperature, koje bi na kopnu mogle pasti do -7, a na moru do -1 stupnja Celzijevog.

HAK upozorava na mokre i skliske kolnike, te snijeg koji i dalje mjestimice pada u unutrašnjosti. Zbog niskih temperatura moguće je stvaranje poledice, naročito na mostovima i nadvožnjacima. Zbog olujnog vjetra i zimskih uvjeta teretna vozila s priključnim vozilom trenutačno ne mogu proći iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i obratno. Vozila se isključuju na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke i prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez odgovarajuće zimske opreme:

U Gorskom kotaru:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana isključuju se na odmorištu Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb);

DC3 Kikovica-Gornje Jelenje-Delnice-Kupjak-Stubica-Zdihovo;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 Brod na Kupi-Delnice;

DC305 Parg-Čabar;

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja;

DC549 Vrata-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ostale županijske i lokalne ceste na području Delnica, Čabra, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja.

U Lici:

DC1 Ondić-Gračac;

DC23 Žuta Lokva-Senj;

DC25 Lički Osik - Karlobag;

ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno;

sve lokalne i županijske ceste na području Korenice.

Zbog vjetra, samo za osobna vozila otvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, DC99 čvor Križišće-Križišće te LC58107 Kraljevica-čvor Križišće vrijedi zabrana za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupinu vozila).

Autobusima na kat, vozilima s priključnim vozilom, motociklima i dostavnim vozilima s natkrivenim teretnim prostorom zabranjen je prolazak Jadranskom magistralom (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Na Krčkom mostu zabrana je za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom (I. skupinu vozila).

Na dionici autoceste A1 između vijadukta Božići i tunela Sv. Rok vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h zbog jakog vjetra. Vozači se pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, paze na sigurnosnu udaljenost između vozila te da ne kreću na put bez zimske opreme.

