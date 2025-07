Snažna promjena vremena zahvatit će Hrvatsku: Evo kada stiže i koji dijelovi će biti prvi na udaru

Kako se i najavljivalo danas u dijelove Hrvatske stiže promjena. Od sredine dana sa zapada kreće porast naoblake uz lokalno kratkotrajnu kišu ili pljuskove s grmljavinom koji osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne prolazno i jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu će bura navečer ponovno pojačati. Najviša temperatura zraka uglavnom od 31 do 36, u Dalmaciji i do 38 °C.

Za zagrebačku, osječku i gospićku regiju izdano je upozorenje za moguća nevremena. Mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, ponajprije uz granicu sa Slovenijomm stoji u upozorenju. Riječka regija je pod crvenim alarmom zbog vrućina.

Foto: DHMZ

U subotu će biti većinom sunčano vrijeme, prijepodne na kopnu mjestimice umjerena i povećana naoblaka. Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, mjestimice do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod Velebitom i jaka s olujnim udarima, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna od 31 do 33, na Jadranu od 33 do 38 °C.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

DHMZ objavio je i prognozu do ponedjeljka. Bit će manje vruće i postupno sve nestabilnije. Za vikend još većinom sunčano, u subotu i uglavnom suho. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak promjenljiva naoblaka, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Vjerojatnost za pljuskove najmanja je u Dalmaciji, osobito na krajnjem jugu. U subotu na kopnu mjestimice umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu bura i sjeverozapadni. Od nedjelje povremeno umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo.