Smrtno stradao ronilac: Sudjelovao u spuštanju i vađenju kaveza s vinom u ikarsku vruju

U tijeku je očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti smrtnog stradavanja ronioca u subotu u Iki, potvrdila je riječka policija, dok mediji navode kako je iskusnom roniocu iz Rijeke pozlilo nakon izrona iz mora.
Lokalni portali i Novi list navode da se tragedija dogodila malo prije početka desete manifestacije “Vino i vruja” u organizaciji Ikarskih barkajola.
„Iskusni ronilac iz Rijeke koji je uvijek sudjelovao u spuštanju i vađenju kaveza s vinom u ikarsku vruju i iz nje, danas ujutro se nakon izrona nije osjećao dobro, pozlilo mu je, te su ga do dolaska hitne medicinske pomoći pokušale reanimirati dvije osobe s medicinskim znanjem,“ piše Novi list.
