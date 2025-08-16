Teška nesreća na Velebitu: Quad izletio s ceste, jedna osoba poginula

HGSS Stanica Gospić potvrdila je da je jučer poslijepodne, u blizini ulaza u Nacionalni park Sjeverni Velebit, quad/ATV vozilo izletjelo s ceste i sletjelo u duboku provaliju.

- Nažalost, jedna ženska osoba smrtno je stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne ozljede. Nakon pružene prve pomoći i izvlačenja, unesrećena je predana timu HEMS-a te helikopterom prevezena u KBC Rijeka- rekli su iz HGSS-a.

U akciji spašavanja sudjelovalo je osam članova HGSS Stanice Gospić s dva terenska vozila.