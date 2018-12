Radeljić odbio odstupiti, predsjednica ga razrješuje. I evo koga želi na njegovu mjestu

Nakon smjene savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost Vlade Galića, Pantovčak još nije službeno potvrdio da odlazi i savjetnik za unutarnju politiku Mate Radeljić, nego kažu da ta odluka još nije donesena. U javnost se, međutim, već probila informacija da je obavljen razgovor s mogućom Radeljićevom nasljednicom, bivšom novinarkom i TV urednicom Mirjanom Hrgom, koja je karijeru gradila na HTV-u, Novoj TV, Al Jazzera Balkans i RTL-u.

Glavni strateg

Pri Radeljićevoj smjeni došlo je do “tehničkog zastoja” jer on, kako tvrde insajderi, ne misli dati ostavku sam, nego čeka da ga predsjednica razriješi. Radeljić je, naime, bio najbliži predsjedničin savjetnik i prije njezine izborne pobjede, posljednjih četiri i pol godine, i smatralo se da je bio glavni politički strateg. Kako je predsjednica očito odlučila promijeniti svoju strategiju i odnos prema premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi, koju je proteklih godinu dana intenzivno kritizirala i pozivala “na red” zbog neučinkovitosti, u izbornoj, petoj godini svog mandata morala se odlučiti “žrtvovati” Radeljića. To je izgledno bio prvi uvjet i zalog Plenkoviću i vrhu HDZ-a za punu potporu njezinoj borbi za drugi mandat jer Radeljića se u HDZ-u smatralo inicijatorom taktike sukobljavanja s Plenkovićem. Radeljića je, kako se može čuti u njegovu krugu, razočarao predsjedničin stav, smatra da bi dajući ostavku priznao “krivnju” za koju drži da ne postoji, pa je objašnjavanje razloga svoje smjene prepustio predsjednici i čeka da ga razriješi.

Mirjana Hrga, pak, ne želi još za javnost komentirati vijest da je ona nasljednica, premda se može čuti da je to “gotova stvar”. Bude li tako, ostaje još jedna formalna stepenica, koju je obaveznom učinila predsjednica Grabar-Kitarović, a to je sigurnosna provjera koju provodi SOA. Radeljić je tako posjedovao i hrvatski, ali i sigurnosni certifikat NATO-a, a imao ga je i smijenjeni Vlado Galić, koji je dolazio u doticaj s informacijama važnima za nacionalnu sigurnost.

Ostvari li se taj “transfer” pa na Pantovčak dođe novi ženski dužnosnik, potvrdit će se da predsjednica veće povjerenje daje ženama jer činjenica je da su uglavnom odlazili njezini muški savjetnici.

Dođe li Hrga, u uredu će od svih predsjedničinih dužnosnika “opstati” samo jedan muškarac, Marko Primorac, savjetnik za gospodarstvo. Ona, istina, ima još par muških savjetnika, poput Ante Deura, savjetnika za branitelje, Mate Granića i dr. Tomislava Mađara (za mlade), no to su “posebni”, neplaćeni savjetnici koji nemaju status dužnosnika. Pantovčak je bio napustio i glasnogovornik Luka Đurić kojega je zamijenila Ivana Crnić, sadašnja glasnogovornica.

U četiri godine predsjedničina mandata “najužarenijim” stolcem pokazao se onaj savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost. Prvi je bio Josip Buljević, bivši pomoćnik ravnatelja SOA-e, generalni konzul RH u Los Angelesu i ministar obrane. Politički je bio blizak tadašnjem šefu HDZ-a Tomislavu Karamarku. Savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost predsjednice bio je godinu dana, a onda ga je zamijenila Maja Čavlović, mlada satnica HV-a školovana u SAD-u, koja je na toj funkciji bila do rujna 2017., kada odlazi na važno mjesto u obavještajnoj zajednici, na dužnost predstojnice Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost.

Odnos Vlada – Pantovčak

Buljević je u međuvremenu u ožujku 2018. postao veleposlanik RH u Finskoj. Nakon odlaska Maje Čavlović tri je mjeseca trajala “inauguracija” Vlade Galića, koji je postao predsjedničin novi savjetnik prije godinu dana. On je na tu funkciju stigao iz HDZ-a, gdje je bio šef analitike, a prije toga je gradio obavještajno-sigurnosnu karijeru u SIS-u i VSOA-i i radio u timu obrane Ante Gotovine. Na Pantovčak je došao kao osoba bliska Milijanu Brkiću. U novoj konstelaciji političkih snaga između dva brda, Pantovčaka i Banskih dvora, s posebnim se interesom očekuje novo kadrovsko rješenje za ovu savjetničku funkciju, jer ona je uvijek simbolizirala i odnos predsjednice i premijera, odnosno predsjednika HDZ-a.