Gledajte '240 sekundi' 24sata! Monstrumi su im uzeli najmilije, obitelji 18 žena čekaju pravdu

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
U ZAGREBU
FOTO Severina u pratnji odvjetnika došla na suđenje, a pozornost je privukla svojim kaputom
Video sadržaj
PRIJE 13 GODINA
FOTO Snježna oluja pogodila Zagreb: Promet je stao, ovakve količine snijega dugo se nisu vidjele
Video sadržaj
10
LAVINA POZITIVNIH REAKCIJA
'Sama čistim apartman, gosti ni ne slute tko im namješta krevet!': Naša pjevačica iznenadila pratitelje priznanjem
Veliki vodič kroz Advent u Zagrebu