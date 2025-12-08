Hrvati u prvom tjednu adventa potrošili 841 milijun eura: 'Cijene su kriminalno visoke. Ne vidim čemu ljudi toliko troše'

U prvom tjednu prosinca Hrvati su potrošili 841 milijun eura, što je 39 posto više nego lani, pokazuju podaci Porezne uprave. Svake sekunde u prosincu troši se gotovo 1400 eura, a među najtraženijim artiklima su kuhano vino, fritule i kobasice.

"Cijene su kriminalno visoke. Ne vidim čemu ljudi toliko troše, ali valjda imaju novca", rekao je Adrian za Dnevnik.hr. Ugostitelji su zabilježili 382.000 računa više nego lani, dok je u trgovinama za blagdanske poklone i sv. Nikolu potrošeno 115 milijuna eura, najviše petkom. Sindikati upozoravaju da je ovo jasan pokazatelj inflacije.

"Rastu cijene hrane, usluga i energije, a neki koriste situaciju za dodatno podizanje cijena. To najviše pogađa obične građane", rekao je Dražen Jović za Dnevnik.hr iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Trgovci primjećuju rast potrošnje nedjeljom, ali upozoravaju da rad u prosincu smanjuje marže i profit, dok online kupovina dio potrošnje preusmjerava izvan Hrvatske. "Krivac za inflaciju nije trgovina, već povećana količina novca i rast troškova u lancu", dodaje Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike. Hrvatska gospodarska komora procjenjuje da bi ukupna prosinačka potrošnja mogla doseći 2,5 milijardi eura.