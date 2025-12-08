Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
BLAGDANSKA POTROŠNJA

Hrvati u prvom tjednu adventa potrošili 841 milijun eura: 'Cijene su kriminalno visoke. Ne vidim čemu ljudi toliko troše'

Advent u Osijeku 2025.
Foto: Mario Đurkić/Horizont Solutions
1/16
VL
Autor
Večernji.hr
08.12.2025.
u 21:07

Hrvatska gospodarska komora procjenjuje da bi ukupna prosinačka potrošnja mogla doseći 2,5 milijardi eura.

U prvom tjednu prosinca Hrvati su potrošili 841 milijun eura, što je 39 posto više nego lani, pokazuju podaci Porezne uprave. Svake sekunde u prosincu troši se gotovo 1400 eura, a među najtraženijim artiklima su kuhano vino, fritule i kobasice.

"Cijene su kriminalno visoke. Ne vidim čemu ljudi toliko troše, ali valjda imaju novca", rekao je Adrian za Dnevnik.hr. Ugostitelji su zabilježili 382.000 računa više nego lani, dok je u trgovinama za blagdanske poklone i sv. Nikolu potrošeno 115 milijuna eura, najviše petkom. Sindikati upozoravaju da je ovo jasan pokazatelj inflacije.

"Rastu cijene hrane, usluga i energije, a neki koriste situaciju za dodatno podizanje cijena. To najviše pogađa obične građane", rekao je Dražen Jović za Dnevnik.hr iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Trgovci primjećuju rast potrošnje nedjeljom, ali upozoravaju da rad u prosincu smanjuje marže i profit, dok online kupovina dio potrošnje preusmjerava izvan Hrvatske. "Krivac za inflaciju nije trgovina, već povećana količina novca i rast troškova u lancu", dodaje Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike. Hrvatska gospodarska komora procjenjuje da bi ukupna prosinačka potrošnja mogla doseći 2,5 milijardi eura.

Prošli smo Adventom u Zagrebu i izdvojili nekoliko zanimljivih gastro ponuda
Ključne riječi
cijene potrošnja advent

Komentara 1

Pogledaj Sve
DU
Dubokogrlo
21:12 08.12.2025.

koliko ja vidim ima se moze se, to je dobra vijest..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja