"Dragi Danci, vjerujte Trumpu na riječ, s ovom cijenom za Grenland postat ćete najbogatiji narod"

Danska treba ponuditi Donaldu Trumpu Grenland za bilijun dolara da postalne najbogatija država Europe! Bivši njemački ministar i odvjetnik iz bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU) Peter Gauweiler ima prijedlog za smirivanje sukoba oko Grenlanda - Danska bi trebala ponuditi Grenland na prodaju Sjedinjenim Američkim Državama – za bilijun dolara (tisuću milijardi dolara).

„Vjerujte Trumpu na riječ, dragi Danci, zahtijevajte bilijun dolara. Stavite to na stol. Sa svim njegovim prirodnim resursima.“ Za Dansku i njezine građane, prodaja bi mogla značiti „skok u prosperitetu povijesnih razmjera u jednom zamahu", kaže.

"To bi je moglo učiniti najbogatijom zemljom u Europi“, rekao je Gauweiler za Bild. Grenland je geografski dio sjevernoameričkog kontinenta. Arktički otok leži bliže Sjevernoj Americi nego Europi i čini središnju točku sigurnosne politike američke tampon zone.

“S druge strane, odnos Danske s Grenlandom je postkolonijalni: Kopenhagen upravlja teritorijem na drugoj strani svijeta“, rekao je i dodao da to nema nikakve veze s modernim europskim upravljanjem.

„Danska danas može prikupiti ogromnu svotu novca za nešto čega bi se prekosutra možda morala odreći bez ikakve naknade“, rekao je Gauweiler. Povukao je paralelu Grenlanda i Austrije koju je 1938. Njemačkoj pripojio Adolf Hitler.

"Nekada se za Austriju govorilo: 'Drugi ratuju, ti sretna Austrijo, udaj se', podsjeća i dodaje:

"Sjedinjene Države nisu osvojile više od 40 posto svog sadašnjeg teritorija, već su ga kupile. Svatko tko danas s kategoričkim moralnim ogorčenjem osuđuje svaku pomisao na prodaju Grenlanda ignorira ovu povijesnu lekciju", zaključuje njemački političar Gauweiler.