NEMORALNA PONUDA i KATEGORIČKI MORAL

"Dragi Danci, vjerujte Trumpu na riječ, s ovom cijenom za Grenland postat ćete najbogatiji narod"

People walk past a sign placed on a street in Nuuk
MADS CLAUS RASMUSSEN/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
21.01.2026.
u 14:21

"Sjedinjene Države nisu osvojile više od 40 posto svog sadašnjeg teritorija, već su ga kupile", kaže bivši njemački ministar Peter Gauweiler

Danska treba ponuditi Donaldu Trumpu Grenland za bilijun dolara da postalne najbogatija država Europe! Bivši njemački ministar i odvjetnik iz bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU) Peter Gauweiler ima prijedlog za smirivanje sukoba oko Grenlanda - Danska bi trebala ponuditi Grenland na prodaju Sjedinjenim Američkim Državama – za bilijun dolara (tisuću milijardi dolara). 

„Vjerujte Trumpu na riječ, dragi Danci, zahtijevajte bilijun dolara. Stavite to na stol. Sa svim njegovim prirodnim resursima.“ Za Dansku i njezine građane, prodaja bi mogla značiti „skok u prosperitetu povijesnih razmjera u jednom zamahu", kaže.

 "To bi je moglo učiniti najbogatijom zemljom u Europi“, rekao je Gauweiler za Bild. Grenland je geografski dio sjevernoameričkog kontinenta. Arktički otok leži bliže Sjevernoj Americi nego Europi i čini središnju točku sigurnosne politike američke tampon zone.

“S druge strane, odnos Danske s Grenlandom je postkolonijalni: Kopenhagen upravlja teritorijem na drugoj strani svijeta“, rekao je i dodao da to nema nikakve veze s modernim europskim upravljanjem.

„Danska danas može prikupiti ogromnu svotu novca za nešto čega bi se prekosutra možda morala odreći bez ikakve naknade“, rekao je Gauweiler. Povukao je paralelu Grenlanda i Austrije koju je 1938. Njemačkoj pripojio Adolf Hitler. 

"Nekada se za Austriju govorilo: 'Drugi ratuju, ti sretna Austrijo, udaj se', podsjeća i dodaje:

"Sjedinjene Države nisu osvojile više od 40 posto svog sadašnjeg teritorija, već su ga kupile. Svatko tko danas s kategoričkim moralnim ogorčenjem osuđuje svaku pomisao na prodaju Grenlanda ignorira ovu povijesnu lekciju", zaključuje njemački političar Gauweiler.

Ključne riječi
Donald Trump Njemačka Danska Grenland

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar anti azovac
anti azovac
14:31 21.01.2026.

Bolje da se prodaju. Neka počne licitacija. Pa ko da više. A ne da prođe kao Ukrajina

