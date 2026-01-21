Naši Portali
VIDJELO SE IZ HELIKOPTERA

VIDEO Pogledajte koju su poruku Trumpu u Davosu ispisali u snijegu

Reuters, screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 16:47

Ova poruka bila je vidljiva iz helikoptera kojim je Trump stigao u švicarsko odmaralište

Američkog predsjednika Donalda Trumpa dočekala je neočekivana porukom u snijegu tijekom dolaska na Svjetski gospodarski forum u Davosu u Švicarskoj. Na snimci iz zraka, jasno su se vidjela velika slova ispisana u snijegu koja su glasila "Trump, idi kući". Ova poruka bila je vidljiva iz helikoptera kojim je Trump stigao u švicarsko odmaralište, gdje su svjetski lideri i poslovni čelnici okupili kako bi raspravljali o globalnim izazovima.

Neki su su otišli i prije i nego je on stigao, kao predsjednik Francuske Emmanuel Macron i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Oni su kritizirali su američkog predsjednika zbog njegovih prijetnji u vezi s Grenlandom i uvođenjem novih carina na europske proizvode. Macron je upozorio da Trumpova politika prijetnji i ultimatuma nije u skladu s duhom suradnje i međusobnog poštovanja na globalnoj sceni. Von der Leyen je, s druge strane, naglasila da bi takve mjere mogle ozbiljno narušiti trgovinske odnose između SAD-a i EU-a, što bi dovelo do još većih ekonomskih nesigurnosti.

Trump je u svom govoru ponovio svoje stajalište o ekonomskom jačanju SAD-a, ističući kako će "Sjedinjene Države uvijek biti prioritet" i da je važno zaštititi domaće industrije od "nepoštenih" trgovinskih praksi. Također, Trump je osudio postupke nekih europskih lidera, tvrdeći da EU nije ispunila svoja obećanja u vezi s trgovinskim pregovorima, te najavio mogućnost novih carinskih tarifa ukoliko dođe do daljnjih nesuglasica.

Trumpov govor i susret u Davosu iz minute u minutu pratite OVDJE.

Ključne riječi
Davos Donald Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
16:53 21.01.2026.

danije smiješno bilo bi žalosno...globalisti koji su osiromašili pola svijeta za svoj račun sada se u snijegu osvećuju čovjeku koji je rekao dosta!

