Slijedi konačni obračun u SDP-u. Komadina: Neću izdati Bernardića

U najjačoj oporbenoj stranci SDP-u dvije zaraćene struje skinule su rukavice te je krenuo potpuni obračun. A kako će završiti, tek će se vidjeti. Početak kraja odigrao se jučer na zajedničkoj sjednici Kluba zastupnika i Predsjedništva stranke na koju je aktualni predsjednik Davor Bernardić stigao u namjeri da se za svoju poziciju bori do samoga kraja. Svojim neistomišljenicima u stranci jasno je poručio da nema namjeru dati ostavku na mjesto šefa stranke te je svima koji ga žele rušiti kazao da to učine institucionalnim putem ili “da već jednom prestanu cmoljiti”.

U kojem će smjeru cijela priča o “rušenju” Bernardića ići, dalo se naslutiti još prije početka sjednice iz izjave potpredsjednika stranke Zlatka Komadine. On je novinarima na ulazu u središnjicu SDP-a kazao da Predsjedništvo stoji iza Davora Bernardića i kako vodstvo neće pokretati njegov opoziv. Kazao je i kako “nitko nije lomio Bernardića da podnese ostavku” na nekoliko ranijih sastanaka užeg vodstva koji su se događali preko vikenda i da “izdaja ne dolazi u obzir”.

– Bilo je prilično spinova ovih dana. Nitko nije lomio kolegu Bernardića niti bismo mi to radili, to je bio razgovor o tome kako vidimo opcije i mogućnosti – poručio je Komadina koji je podsjetio kako su Bernardićevi argumenti da je legalno i legitimno izabran pa da predsjednikom može ostati do redovitih izbora. Dodao je i da je on zadnji koji bi mogao govoriti protiv Bernardića jer je on bio za njega.

Kako je došlo do preokreta

– Svatko ima greške, ali izdaja kolege ne dolazi u obzir – rekao je na pitanje bi li za stranku bilo dobro da Bernardić ode.

Svega nekoliko dana ranije, točnije u subotu u intervjuu tjedna Hrvatskog radija, Komadina je “pjevao drugu pjesmu”. Priznao je da je dio ljudi na prvom sastanku u Gorskom kotaru Bernardića nagovarao na ostavku, a da su neki spominjali oštre sankcije. Poručio je tada Bernardiću da mora donijeti optimalnu odluku i da je on spreman privremeno biti čelnik stranke kao v. d. šefa.

Kako je došlo do velikog preokreta u stranci u kojoj je dobar dio vodstva, pa čak i oni bez kojih Bernardić nikada ne bi ni postao šef, još preko vikenda Bernardića doista nagovarao da odstupi s mjesta predsjednika stranke, Večernji je list već pisao. Bernardić je svojim najbližim suradnicima koji su ga preko vikenda nagovarali na ostavku poručio da će ostavku i dati, ali samo u slučaju da izbori za sva stranačka tijela, dakle i za šefa i za Glavni odbor i za kompletno Predsjedništvo idu u što skorijem roku.

A to je scenarij koji je ekipa oko Bernardića htjela izbjeći pošto-poto. Jer time su ugrožene i njihove pozicije, mnogi nakon tih izbora Predsjedništva više vidjeli ne bi, a veliki je problem i što ta struja koja je Bernardića i dovela na čelo SDP-a u ovom trenutku nema jasnog kandidata za novog šefa. Zato je njihov plan bio da Bernardić dade ostavku, a da Komadina postane v. d šef do euroizbora. U tom bi slučaju upravo Komadina bio taj koji bi sastavljao listu za Europski parlament, na kojoj bi se Bernardiću, u znak zahvalnosti, ponudilo prvo mjesto na listi. A time bi se kupilo i dodatno vrijeme da se pokuša isprofilirati neki novi kandidat za budućeg šefa kojeg bi ta struja na novim izborima ponudila.

No Bernardić je ponudu odbio i odlučio se boriti do kraja za svoju poziciju prvog čovjeka u stranci, a ekipa oko njega, svjesna da nema boljeg rješenja, odlučila ga je u tome podržavati do kraja. Inače, Bernardić je na sjednicu Kluba i vodstva došao s namjerom da sebe instalira i na mjesto šefa Kluba zastupnika unatoč činjenici da su dvije trećine zastupnika Kluba potpisale pismo u kojem traže njegovu ostavku. Potpredsjednica Kluba zastupnika Sabina Glasovac poručila je jučer na sjednici da će ona prva dati ostavku na svoju poziciju dođe li Bernardić na čelo Kluba.

Kako će vodstvo i Klub zajedno

Do kraja sjednice, neslužbeno se doznaje, Bernardić je od ideje da vodi Klub odustao. Međutim, i dalje nije jasno kako će nakon svega vodstvo stranke i Klub zajedno uopće funkcionirati. Situacija je doista dovedena do apsurda i sve su glasnija nagađanja da je raskol stranke neizbježan. U tom pravcu može se promatrati i objava bivšeg SDP-ova zastupnika, inače načelnika Općine Tisno Ivana Klarina koji je za vrijeme sjednice na svom Facebooku napisao da će u slučaju sankcija za svoje kolege koji su protiv Bernardića ponovno aktivirati svoj saborski mandat i biti na njihovoj strani. Nije tajna da su čak 23 zastupnika potpisala pismo protiv Davora Bernardića kao što nije tajna da neki oko Bernardića smatraju da bi ih sve bilo najbolje izbaciti iz stranke i krenuti “ispočetka”.

Suspendirani član vodstva i saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin uvjeren je da bi odlazak Davora Bernardića s čelnog mjesta riješio situaciju.

– On je to mogao učiniti prije godinu dana kada sam prvi put upozorio na probleme. Mogao je to učiniti i prije nego što je SDP kao stranka postao predmet sprdnje, kanta za šutiranje, stranka na 17% – kazao je Grbin.

