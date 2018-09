Bernardić ne daje ostavku, Glasovac prijeti ostavkom na mjesto potpredsjednice kluba

U sjedištu SDP-a na Iblerovu trgu počeo je u ponedjeljak zajednički sastanak Predsjedništva i Kluba zastupnika stranke, na kojem bi se trebalo dogovoriti kako će Klub dalje funkcionirati, a potpredsjednik stranke Zlatko Komadina izjavio je uoči sastanka da Predsjedništvo stoji iza predsjednika SDP-a Davora Bernardića i neće pokretati njegov opoziv.

TIJEK DOGAĐAJA:

13:57 - U tijeku je sastanak na kojem je jako bučno. Članovi stranke se svađaju, a navodno je Milanka Opačić napala i jedne i druge "zaračene strane". Predsjednik Davor Bernardić rekao je kako ne misli ponuditi ostavku te kako želi biti šef Kluba zastupnika. To je zasmetalo Sabini Glasovac, trenutačnoj potpredsjednici Kluba koja je najavila svoju ostavku ukoliko Bernardić postane šef Kluba.

Komentirajući nagađanja da je na nekoliko ranijih sastanaka uže vodstvo stranke, koje je do sada podupiralo Bernardića, pokušalo nagovoriti aktualnog predsjednika na ostavku, Komadina je novinarima rekao da "nitko nije lomio Bernardića" te da "izdaja ne dolazi u obzir".

Po njemu, od današnjeg sastanka, na kojem će se raspravljati o zaključku Predsjedništva da Klub SDP-a od dosadašnjeg predsjednika Arsena Bauka preuzme Bernardić, ne treba očekivati ništa povijesno.

"Bilo je prilično spinova ovih dana. Nitko nije lomio kolegu Bernardića, niti bismo mi to radili, to je bio razgovor o tome kako vidimo opcije i mogućnosti", kazao je Komadina ustvrdivši kako Predsjedništvo stoji iza Bernardića, a sve druge priče su "što bi bilo, kad bi bilo".

Komadina je rekao da nitko Bernardića ni na što ne nagovara, nego "on sam donosi odluke, to je njegova osobna volja".

Poručio je da Predsjedništvo neće pokretati postupak opoziva, te podsjetio kako su Bernardićevi argumenti da je legalno i legitimno izabran, pa da predsjednikom može ostati do redovitih izbora.

Ne želim biti što ne moram biti, ako dođe do toga da moram biti

"Demistificirajmo što bih ja htio biti, ništa ja ne želim biti što ne moram biti, ako dođe do toga da moram biti", komentirao je Komadina mogućnost da kao privremeni predsjednik preuzme stranku ode li Bernardić.

"Ja sam zadnji koji bih mogao govoriti protiv Bernardića, ja sam bio za njega, svatko ima greške, ali izdaja kolege ne dolazi u obzir", rekao je na pitanje bi li za stranku bilo dobro da Bernardić ode.

Ocijenio je kako rascjep u stranci već postoji, po Statutu predsjednik stranke je i predsjednik Kluba, a sve drukčije bilo bi neodgovorno.

Komadina je ustvrdio da Peđa Grbin ne može biti izabran za šefa Kluba jer suspendirani članovi stranke ne mogu preuzeti stranačku dužnost, dodavši da je "SDP Ibler, a nije onaj tko radi suprotno Statutu".

Upitan treba li očekivati još čistki u stranci, uzvratio je "'bumo vidli', u turbulentnom stanju sve je moguće.''

Član Predsjedništva Ivo Jelušić prije sastanka poručio je kako bi htio "da se svi sredimo i uozbiljimo i da svatko od nas stavi sebe i svoje interese u drugi plan, a u prvi interese stranke i građana".

Dolazeći na sjednicu Arsen Bauk je rekao kako su male mogućnosti da on ostane na čelu Kluba zastupnika.

Na sjednici će se razgovarati o mogućnosti zajedničkog djelovanja Kluba zastupnika i Predsjedništva. S obzirom na to da velika većina zastupnika traži odlazak Bernardića, upitno je koliko može surađivati s vrhom stranke, dodao je Bauk.

Grbin: Tražit ću da mi objasne zašto sam suspendiran

Suspendirani član Predsjedništva SDP-a Peđa Grbin ocijenio je u ponedjeljak, uoči zajedničkog sastanka Predsjedništva i Kluba zastupnika stranke, da Davor Bernardić nije spreman odstupiti s mjesta predsjednika SDP-a nego je, štoviše, "spreman kumovati daljnjem potonuću SDP-a".

Grbin od sastanka očekuje "raspravu i pojašnjenja od onih koji danas traže odlazak Davora Bernardića s mjesta predsjednika SDP-a, a prije dva mjeseca su me uvjeravali da sam, kada sam tražio to isto, prekršio Statut stranke".

"Očekujem danas od onoga koji traži raspisivanje unutarstranačkih izbora da mi objasni zbog čega je predložio moju suspenziju kada sam to tražio prije dva mjeseca", aludirao je Grbin na Bernardićev najnoviji zahtjev, dodavši da je "sve ovo što danas gledamo pretvaranje SDP-a u Cirkus Montyja Pythona".

Smatra da bi odlazak Davora Bernardića riješio situaciju.

"On je to mogao učiniti prije godinu dana kada sam prvi put ukazao na probleme. Mogao je to učiniti i prije nego što je SDP kao stranka postala predmet sprdnje, kanta za šutiranje, stranka na 17 posto, ali nije", kazao je Grbin.

Na pitanje je li Bernardić sklon odstupanju ili će se boriti do zadnjeg trenutka Grbin je odgovorio:

"Da je bio sklon odstupiti vjerujem da prošloga tjedna ne bi dao onakav intervju, no bojim se da nije i da je spreman kumovati daljnjem potonuću SDP-a".

