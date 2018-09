Komadina: Spreman sam preuzeti stranku budem li imao mir

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina konačno je jučer javno potvrdio ono što se neformalno govori već mjesecima – najbliži suradnici Davora Bernardića više ne stoje iza njega i očekuju da će Bernardić odstupiti s čela stranke. Nakon sastanka užeg vodstva čelništva koje je u petak u Gorskom kotaru Bernardića nagovaralo da podnese ostavku, Komadina je u intervjuu za Hrvatski radio kazao da vjeruje kako će šef SDP-a “dobro razmisliti i donijeti optimalnu odluku”, kao i da Bernardić mora shvatiti da se javnost okrenula protiv njega. Bernardiću pritom daje rok od nekoliko dana do nekoliko tjedana, a kao kompenzaciju mu nudi mjesto u Europskom parlamentu.

‘Hoće li sebe suspendirati?’

Komadina je pritom kazao kako je spreman privremeno voditi stranku ako Bernardić odstupi, ali da mu za to treba mir u stranci i godinu dana kako bi se stabiliziralo stanje u SDP-u. Potpredsjednik SDP-a tako je javno izrekao ono što je spočitavao stranačkim “pobunjenicima” Peđi Grbinu, Siniši Hajdašu Dončiću, Mihaelu Zmajloviću i Bojanu Glavaševiću. Njih su četvorica suspendirana na dvije godine sa svih stranačkih dužnosti upravo zato što su javno zatražili da Bernardić odstupi, što je protumačeno kao pokušaj puča u stranci. Da bi se odluka o suspenziji potvrdila na Predsjedništvu i Glavnom odboru stranke, presudan je bio upravo Komadinin utjecaj pa kritičari sada pitaju je li najnovijim istupom Komadina priznao da su te suspenzije bile pogrešne ili će predložiti i vlastitu suspenziju jer, kažu, nema nikakve razlike između intervjua koji je jučer dao Komadina i onih koje je nešto prije davala suspendirana četvorka.

Gostovanje Bojana Glavaševića

U “pobunjeničkom” taboru ipak su svjesni kako se stanje u stranci ne može stabilizirati bez neke vrste suradnje među do sada zaraćenim stranama, a kao nužan preduvjet kakvog-takvog mira ističu stavljanje izvan snage odluke o suspenzijama, “krpanje” pravila za sve vrste izbora i sređivanje stanja u lokalnim organizacijama, u kojima su izborni inženjering i ratovi doveli do dubokih podjela.

– Treba vidjeti koji su sve problemi u stranci kako bismo je u tom prijelaznom periodu mogli “resetirati”. Komadina sada mora dokazati da na suspenzijama nije inzistirao samo zato da bi se riješio konkurencije i da bi, kada makne Beru, u stranci radio što hoće – poručuju iz tog tabora, ali i dodaju kako ih zasad nitko nije zvao.

No, bilo kakvom razgovoru o miru u stranci morat će prethoditi Bernardićeva ostavka, a još uvijek nije izvjesno da će je doista i biti. Bernardić je sigurno svjestan kako mu je opstanak na čelu u ovakvoj konstelaciji snaga stranke nemoguć i kako bi daljnjim inzistiranjem na funkciji mogao do kraja uništiti organizaciju kojoj je na čelu, no nije sasvim isključeno da će se do kraja inatiti i natjerati SDP da ga makne silom. A u tom slučaju, SDP-u bi slijedila dugotrajna i mukotrpna procedura, u kojoj bi tri mjeseca odnijelo već i samo sazivanje izvanredne konvencije na kojoj bi se i formalno konstatiralo ono što je sada već svima jasno – da Bernardić više ne može biti predsjednik SDP-a.

Još nije pristao na odlazak

A dio procedure za sazivanje izborne konvencije jest i izbor delegata u svim općinskim i gradskim organizacijama, u koje će se još jednom preseliti klanovska borba iz središnjih tijela. Bernardićevi ljudi u tom ratu teško mogu odnijeti prevagu, ali stranka bi se dodatno iscrpila. Tek nakon konvencije uslijedila bi procedura izbora novog predsjednika, što je samo po sebi uvijek razlog za dodatne podjele i unutarstranačke razmirice. U SDP-u komentiraju kako bi takvo što svojoj stranci priuštio samo čovjek koji je “potpuno odlijepio od stvarnosti”, no kako Bernardić još nije pristao na dobrovoljni odlazak, a za konačnu odluku dana su mu 24 sata, očekuje se da će se užem vodstvu očitovati na današnjem sastanku.