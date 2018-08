UŽIVO Kolinda Grabar - Kitarović: Igramo iznad kategorije male zemlje, i to ne samo u nogometu

Budnicom koju je izveo Orkestar oružanih snaga RH, započelo je današnje slavlje i obilježavanje Oluje.

08:50 - Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović: "Posebna je čast biti ponovno u kraljevskom gradu Kninu. Svima izražavam posebnu zahvalnost i s posebnim poštovanjem prisjećamo se prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je poveo narod u ostvarenje povijesne težnje. Bila je to veličanstvena pobjeda. Oluja postaje školski primjer uspješno vođene operacije. Ne msijemo zaboraviti Domovinski rat i hrvatske branitelje. Vrijednosti moramo prenositi budućim naraštajima, to dugujemo i našim braniteljima. Koliko možemo kad smo složni pokazali su i naši nogometaši. Veličanstvena pobjeda, a potpuni poraz agresor je doživio u BiH i uspostavljen je mir koji i danas traje. I pripadnici HVO-a su dali nemjerljivi doprinos. Vrijednosti domoljubnog zajedništva je ključ za naše buduće naraštaje. Ulaganje u obranu i sigurnost nije trošak već ulaganje u budućnost. Domovinski rat pokazao je karakter hrvatskog vojnika. Na tim odlilkama odgajamo i nove naraštaje hrvatskog vojnika i danas se ističu u svojim rezultatima i misijama diljem svijeta. Hrvatska će podupirati europski put BiH, a to uključuje i potporu svim izbjeglim i proganih Hrvata u BiH. Igramo iznad kategorije male zemlje, i to ne samo u nogometu.

08:40 - Gordan Jandroković - Čast mi je da mogu s vama podijeliti radost ovog dana. Ovdje ispod stoljetne tvrđave na kojoj je prije 23 godine ponosno zavijorioo hrvatski stijeg. Teško je izboren taj san o slobodnoj i suverenoj Hrvatskoj. Svaka nesebična žrtva propatria nije nikada uzaludna. Zauvijek moramo biti zahvalni i odavati im priznanje za svaku žrtvu i da naši mladi znaju u kojim okolnistima je nastala naša država. Pobijedili smo u ratu jer smo imali jaku nacionalnu svijet i viziju u kakvoj državi želimo živjeti. Disali smo kao jedno, bili složni i u domovini u i svijetu. Upravo domoljublje bilo je presudno za pobjedu u Domovinskom ratu.

08:29 - Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je Dan pobjede i Domovinske zahvalnost, Dan hrvatskih branitelja u Kninu povodom 23. obljetnice vojno- redarstvene akcije Oluja. "S ponosom čestitam 22.obljetnicu Oluje i oslobođenje, trajan mir. Zahvaljujući vrsnim zapovjednicima i braniteljima i Franji Tuđmanu oslobođen je najveći dio hrvatske u samo 4 dana. Sjećanja na oluju 1995. u nama izaziva suze radosnice jer je to značilo kraj rata, prestanak okupacije, oluja je porazila velikosrpsku Miloševićeve politike, i zahvaljujući oluji je mirno integrirana istočne Slavonija, omogućila je i Daytonski sporazum. Sjećamo se danas i svih naših žrtava s tugom, zahvalnošću ali i osjećajem ponosom. Unatoč nadmoćnom agresoru obranili smo našu zemlju i ta sloga bi trebala biti poticaj i danas. Hrvatska je bila velika u pobjedi. Danas se zalažemo za dobrosusjedske odnose. Nespremnost nekih da se suoče s prošlošću onemogućava pravo pomirenje, kakvo su imale Francuska i Njemačka. Izbor F-16 je odličan izbor u obrani hrvatskog neba i strateško partnerstvo s Izraelom govori samo za sebe i zato pozdravljam naše prijatelje i SAD i Izraela koji su uveličali našu obljetnicu. Mi gradimo Hrvatsku u kojoj jamčimo pravo svim manjinama i želimo podijele zamijeniti dijalogom. Neka nam Olujs i domoljublje bude trajna inspiracija u izgradnji Hrvatske kakvu sanjamo. "

8.25 - Stjepan Cumbaj roditelj poginulog branitelja pripadnika Gromova: S ponosom se sjećamo svoje djece kada vidimo kako njihova hrabrost i domoljublje nije zaboravljeno i da ih njihov narod poštuje. Tuga i praznina prati i mene i sve druge koji su ostali bez članova obitelji, ali nas tješi to što je narod za koji su živjeli slobodan i dok god živi Hrvatska i oni će živjeti. Branitelji su dokazali da se sve može postići kada ih vodi čista ljubav prema Domovini.

08:08 - Predsjednica, predsjednik sabora, premijer, Stjepan Cubaj roditelj poginulog branitelja, ministri, lokalni, vojni i policijski dužnosnici zajednici polažu vijenac za poginule branitelje u Oluji.

08:05 - Minuta šutnje za nestale i poginule u Domovinskom ratu

07.55 - U 9.20 počinje središnji događaj na kninskoj tvrđavi

07:21 - U gradu su se okupili brojni Kninjani i njihovi gosti. Očekuje se obraćanje visokih uzvanika na trgu Ante Starčevića ispred spomenika Oluja. Potom će se program premjestiiti na Kninsku tvrđavu.

U Kninu se održava središnja svečanost, kojoj će nazočiti cijeli hrvatski državni vrh, visoki državni i vojni dužnosnici, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u "Oluji" i stopostotni hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata.



Program je počeo u 6.30 budnicom u izvedbi Orkestra Oružanih snaga RH. Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH Kolinda Grabar-Kitarović nazočit će susretu visokih državnih i vojnih uzvanika s obiteljima poginulih branitelja i stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida u Zapovjedništvu Gardijske mehanizirane brigade HKoV OS RH.



U 8 sati položeni su vijenci i zapaljene svijeće na Spomeniku hrvatske pobjede "OLUJA 95, a potom na Trgu Dr. Ante Starčevića slijede prigodna obraćanja predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

Program na Kninskoj tvrđavi počet će u 9.30 uz nazočnost visokih državnih i vojnih uzvanika čitanjem povjesnice o VRO Oluja, zvonjavom crkvenih zvona i podizanjem zastave Republike Hrvatske. Nakon toga bit će pročitana imena poginulih i nestalih pripadnika u VRO Oluja, uz minutu šutnje. Slijedi počasni plotun iz topničkih oružja, let zrakoplova i program akro grupe HRZ-a "Krila Oluje te nastup Klape Hrvatske ratne mornarice (HRM) "Sv. Juraj. U 10.45 krenut će mimohod s Kninske tvrđave do crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta gdje će u 11.30 biti služena misa za Domovinu. Misu će predvoditi šibenski biskup Tomislav Rogić u zajedništvu s vojnim biskupom u RH Jurom Bogdanom, koji će održati homiliju.

U 12.35 bit će dočekani sudionici ultra maratona Šibenik Knin, a u 12.45 bit će Vojno akrobatski ceremonijalni program Počasno zaštitne bojne na Trgu Dr. Ante Starčevića.

Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga RH (OSRH) Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je jučer u prigodi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, na vlastiti poticaj Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljene general-pukovnike Antu Gotovinu i Mladena Markača, priopćio je Ured predsjednice.