Gotovina: Izgradili smo sustav. Hrvatska je dio europske obitelji i asocijacija naprednoga svijeta

Predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović na Kninskoj tvrđavi na svečanom prijemu ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata uručila je odlikovanja umirovljenim general-pukovnicima Mladenu Markaču i Anti Gotovini.

Na prijamu ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata na Kninskoj tvrđavi sudjelovali su i predsjednik Vlade Andrej Plenković te mnogi ministri.

Predsjednica je, podsjetimo, vlastitom inicijativom generale odlikovala veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom.

Tijek večeri pratite u nastavku:

21.27 – Ovo odličje doživljavam kao počast i priznanje stvaranja hrvatske države na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom, ministrom obrane Gojkom Šuškom i svima ljudima koji su u ono sudbonosno vrijeme suočeni s izravnom ugrozom nesebično i časno obranili svoje domove i našu domovinu. S ponosom i tugom posebno se ovih dana sjećamo naše braće koja nisu s nama, rekao je Ante Gotovina.

Izgradili smo sustav. Hrvatska država uvažena je članica europske obitelji i asocijacija naprednoga svijeta. Nama i generacijama koje rastu ostaje obveza briga o sigurnosti, gospodarskom razvoju, socijalnoj pravdi i daljnjoj izgradnji demokratskih načela. Država je jaka koliko su jake njene institucije. Izgradnja sustava i snaga zajedništva. Po tome povijesti pamti i kralja Petra Krešimira IV. čije ime ovo odličje nosi. Čestitam svima vama dan Domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan branitelja – rekao je general Gotovina.

21.25 – Predsjednice, s posebnim zadovoljstvo zahvaljujem vam što ste dodjelom veleredom kralja meni sjetili se prinosa policije u domovinskom ratu. Primljeno odličje moj je poticaj ali i traži od mene da nadalje sa svojim suradnicima radim kroz novu nacionalnu strategiju domovinske sigurnosti na stvaranju takvih sigurnosnih uvjeta koji će omogućiti plodonosan rad našem narodu i bolji život.

Bio sam i ostajem vjeran svom narodu i svojoj domovini. Danas mi je veliko srce, sve vas volim – rekao je general Mladen Markač.

21.20 – Predsjednica je prvo veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom odlikovala generala Antu Gotovinu, a potom i Mladena Markača.

21.10 – Ovo odlikovanje priznanje je i za vaš osobni doprinos i osobnu žrtvu koji ste dali boreći se za istinu pred međunarodnom sudu u Haagu, poručila je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

– Osobita je povlastica na ovoj stini pradidovoj u predvečerje velikog hrvatskog blagdana sjetiti se svih pripadnika hrvatske vojske i hrvatskog vijeća obrane. oluja je bila povijesna pobjeda u punom smislu riječi. Njezina politička i vojna važnost što je veća postignuta u skladu s najvišim etičkim i civilizacijskim standardima – rekla je.

– Vi ste dali izvanredan i poseban doprinos ne samo vojnom vještinom nego i etičkim postupanjem na bojnom polju. Hrvatski narod nije želio rat ni žrtve, želio je mir i suradnju među državama i narodima. Na to i danas pozivamo da sve države koje su bile dionice rata prihvate perspektivu koju nudi Europska unija – poručila je predsjednica.

21.02 – Premijer Andrej Plenković čestitao je na odličjima generalima Markaču i Gotovini, ali i na onome što su učinili za Hrvatsku.

– Oluja je ne samo označila mir i slobodu našoj domovini, ona je preokrenula ravnotežu snaga u BiH i omogućila mirovni ugovor. Upravio ta činjenica da su hrvatski branitelji, policajci i vojnici stavili znak jednakosti s hrvatskim narodom i obrnuto znači nam jako puno. o je izrazito važno u modernom hrvatskom društvu, ostvarili smo sve strateške ciljeve. Nema tog strateškog cilja koji hrvatska nakon Oluje nije ostvarila – rekao je.

20.56 – Prije 23 godine zajedno mi ovdje pokazali smo Hrvatskoj pokazali smo svijetu kakvo vizionarsko vodstvo našeg prvog hrvatskog predsjednika uz suradnike Gojka Šuška, generale i druge visoke časnike hrvatske vojske utkani u zajedništvo odlučnost i veliko srce hrvatskih branitelja vodi do pobjede. Puno je ljudi koji su se nesebično žrtvovali za oslobađanje Hrvatske, od Vukovara do Cavtata, od Plitvica do Knina... – kazao je u svom govoru ministar obrane Damir Krstičević.

– Naša zadaća i dužnost je čuvati uspomenu na Oluju, oluja je simbol vojničkog uspjeha i junaštva, Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države. Hrvatski branitelji su sada i zauvijek kamen temeljac. Domovinski rat nas je ujedinio, izvukao iz ovoga naroda najbolje – dodao je.

20.50 – Stotine hrvatskih policajaca dalo je živote za Hrvatsku, nekima još i danas ne znamo sudbinu – rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

– Dobra je budućnost pred nama, budućnost sigurne zemlje – rekao je, između ostaloga, u svome govoru.

20.45 – Ponosan sam što sam danas s vama, ratnim zapovjednicima veličanstven pobjede u domovinskom ratu. pozivam vas da zajedno večeras odamo počast svim hrvatskim braniteljima, glavnim utemeljiteljima hrvatske državnosti u koju su uložili sebe i svoje živote za dobrobit hrvatskog naroda i domovine pod zapovjedništvom našeg prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

– Oluja je bila kruna koja nakon četiri godine donijela slobodu i mir. Mi hrvatski branitelji svjedočimo o veličini jedne generacije, odgovornosti i odanosti prema svojoj zemlji i narodu. Nikada nemojmo zaboraviti činjenicu da je Hrvatska vodila pravedan i odgovoran Domovinski rat, budimo ponosni što pripadamo toj generaciji, s ovog mjesta pošaljimo poruku zajedništva. Učinimo sve kako bi naši mladi bili upoznati s istinskim značenjem domoljublja. Pozivam vas da i danas budemo pokretačka snaga društva, budimo društveno odgovorni upravo zbog pobjede u Domovinskim ratu – rekao je.

20.35 – Program je počeo izvođenjem himne nakon čega je održana minuta šutnje za sve branitelje koji su dali život za stvaranje samostalne Republike Hrvatske.