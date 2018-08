Sve je bilo spremno za protunapad u slučaju vojne akcije Jugoslavije: 'Bilo bi žrtava...'

Već godinama, kad se govori o vojno-redarstvenoj akciji Oluja, glavnina medijskih napisa govori o oslobađanju Knina, žestokim borbama na Banovini i Kordunu, precizno isplaniranoj akciji hrvatskih časnika... Međutim, iako su od Oluje prošle 23 godine, malo se ili gotovo ništa ne zna o zbivanjima na istočnoj bojišnici prema, tada okupiranim područjima Slavonije, Baranje i Srijema, gdje su snage Vojske RSK i raznih paravojnih formacija zapravo bile najbrojnije i najbolje opremljene. Uz to, ta područja graniče s današnjom Srbijom, što je u vrijeme provođenja operacija Bljesak i Oluja također bilo iznimno važno jer se nije znalo hoće li i kako reagirati tadašnja Vojska Jugoslavije. Upravo su zato znatne snage Hrvatske vojske morale biti angažirane na istoku Hrvatske kako bi se spriječili mogući napadi srpskih postrojbi ili njihovi pokušaji proboja.

Nova Srijemska fronta

– To je bila iznimno važna akcija, koja je imala operativno ime Zid i u kojoj su angažirane znatne gardijske, domobranske i policijske snage. Njihov osnovni zadatak bio je zaustaviti mogući prodor srpskih snaga prema unutrašnjosti Hrvatske – kaže general-pukovnik u mirovini Mate Laušić.

Podsjetio je i kako je za istočno bojište bio zadužen stožerni general Petar Stipetić, koji je zbog problema i zastoja operacije u sektoru Sjever kod Petrinje 5. kolovoza preuzeo zapovijedanje tim sektorom. U prijašnjim intervjuima za Večernji list general Stipetić, koji je preminuo u ožujku ove godine, rekao je da je Oluja bila planirana za izvođenje na svim okupiranim područjima, uključujući i istočnu Slavoniju, koja je poslije mirno reintegrirana. Stipetić je rekao kako je temeljna, strateška ideja operacije Oluja bila oslobađanje svih okupiranih područja Hrvatske te da je planirano da HV najprije riješi UNPA sektore Sjever i Jug. Potom bi većinu elitnih gardijskih postrojbi prebacili u Slavoniju i tamo završili operaciju.

– Planirali smo da na području istočne Slavonije, za vrijeme izvođenja operacija u sektorima Sjever i Jug, postavimo krajnje upornu obranu, jer smo računali da će Srbija intervenirati. Računali smo da ćemo za deset dana riješiti UNPA sektore Sjever i Jug i da će nam trebati još 2-3 dana za prebacivanje postrojbi na istok i da ćemo i to tamo brzo riješiti. Mi smo u istočnoj Slavoniji, bez ljudi koje smo planirali prebaciti, imali oko 50.000 ljudi za obrambene zadaće. Oni su trebali upornom obranom stvoriti uvjete za djelovanje napadačkih snaga koje smo trebali tamo prebaciti – rekao je Stipetić.

Golem broj žrtava

Plan je bio takav, ali je Stipetić godinama poslije govorio da je sreća što se nije realizirao jer bi bilo velikih žrtava. Procijenjeno je kako bi gubici sa svake strane bili po nekoliko tisuća vojnika.

– Bili bi to izravni sukobi u ravnici i na nepovoljnom terenu. Nadmoć u ljudstvu odigrala bi svoje, ali bilo bi to nešto slično Srijemskoj fronti 1945. godine – rekao je Stipetić.

Slično razmišlja i general-pukovnik HV-a u mirovini Đuro Dečak, koji je poslije Stipetićeva odlaska zapovijedao istočnim bojištem. Dečak kaže kako je u početku bio nezadovoljan, pa i pomalo ljut jer se nije krenulo u vojno oslobađanje istoka Slavonije, ali i da je ubrzo shvatio kako je to dobra odluka.

– Mislio sam da smo tada trebali odmah riješiti i istok Hrvatske, jer Hrvatska vojska bila je za to spremna. Međutim, žrtve bi bile goleme. U tome je ključnu ulogu odigrao prvi predsjednik Franjo Tuđman, koji je tako zapovjedio. Sada vidimo koliko je to bio dugoročno pametan potez. Pokazali smo u sektorima Sjever i Jug da je Hrvatska sposobna vojno riješiti te probleme, a na istoku smo pokazali da smo spremni za pregovore i politički riješiti sukob. Danas u istočnoj Slavoniji ljudi zajedno žive... Vrijeme čini svoje i vjerujem da će biti sve bolje – rekao je Dečak.

Prisjećajući se tih dana, kaže da je Hrvatska vojska bila spremna izvršiti zapovijed i to ne samo, kako je zapovijed glasila, da 15 dana zaustave svaki potencijalni proboj neprijateljskih snaga nego da kroz linije HV-a mjesecima ne bi mogao proći niti jedan neprijateljski vojnik.

– Bili smo toliko osposobljeni, jaki i motivirani da smo bez problema mogli ne samo odbiti svaki mogući napad nego krenuti i u protunapad, pri čemu se ne bismo daleko zaustavljali. Nismo se mi bojali Vojske Jugoslavije, ali bi njezino uključivanje značilo i jedan sasvim drugačiji rat, pri čemu se ne zna tko bi se još uključio i tko bi bio na čijoj strani. Osim što bi to bila opasnost da se na tim prostorima stvori nekakva UN-zona tipa Cipra, što bi moglo trajati godinama bez ikakva rješenja. Napadi pobunjenih Srba iz okupiranih područja ne bi bili nikakav problem. Treba uzeti u obzir to da su brojni pripadnici HV-a bili prekaljeni ratnici, koji su kroz godine rata prošli kroz puno toga – kaže Dečak.

Opreza nikad dosta

Prikupljeni obavještajni podaci, dodaje Dečak, govorili su da se Vojska Jugoslavije neće miješati, ali da se puno toga moralo učiniti jer opreza nikad dosta, pri čemu bi i jedna pogrešna odluka dovela u pitanje cijelu operaciju. Hrvatska je imala niz podataka o snazi Vojske RSK i snagama Vojske Jugoslavije koje bi se mogle uključiti u sukob. Govoreći o samoj bojišnici, ističe kako su tisuće vojnika bile na svojim položajima, da su bili spremni tenkovi, topništvo te da bi se, po potrebi, uključilo i zrakoplovstvo. Sve je bilo dobro ukopano i utvrđeno, s nizom razrađenih planova kako ih ni jedna situacija na terenu ne bi mogla iznenaditi. Zbog svega toga tvrdi kako se operacije Bljesak i Oluja ne bi mogle kvalitetno provesti da HV na istoku nije učinio sve što treba kako bi se spriječili potencijalni proboji s istočnih okupiranih područja. To je HV-u omogućilo da mirnije obavi svoje zadaće u drugim dijelovima Hrvatske, ne razmišljajući o udarcima s leđa. Sve učinjeno i pripremljeno na terenu rezultiralo je mirnom istočnom Slavonijom, uz nekoliko provokacija.

– Bljesak i Oluja jedna su operacija, samo što je Oluja bila njezin završetak. Bez jedne ne bi bilo druge, a ni jedna se ne bi mogla provesti da sve nije isplanirano kako treba i da se nije uključila cijela Hrvatska. Zato i jesmo na kraju pobijedili – ističe Dečak.

I on kaže kako je plan bio da se poslije završetka operacija u sektorima Sjever i Jug elitne brigade prebace na istok, poslije čega bi se krenulo, po zapovijedi, u oslobađanje istočne Slavonije.

– Krenulo bi se s jakim artiljerijskim udarima, neutraliziranjem neprijateljskih strateških mjesta, tenkovskim napadima... Svakako da bi bilo angažirano i ratno zrakoplovstvo, riječna flotila, specijalci... Bilo bi i problema, jer bismo morali forsirati rijeku Dravu. Znamo i da je Slavonija ravna i da se teško skriti, a sva kretanja nadaleko se vide. Bilo bi žrtava, razaranja bi bila velika, ali sam siguran da bismo vojno oslobodili istočnu Slavoniju – kaže Dečak i još jednom ponavlja kako je za sve bolje i sretnije što se sve završilo mirnim putem uz nekoliko provokacija.

Korektni razgovori

Tijekom rata u više navrata sudjelovao je na razgovorima sa zapovjednicima Vojske RSK, a prije svega s generalom Dušanom Lončarom, koji je zapovijedao snagama pobunjenih Srba u istočnoj Slavoniji. Kaže kako su razgovori bili korektni, ali i da se vidjela razlika u razgovorima na početku Domovinskog rata i silovitih udara, kad su Srbi okupirali dijelove Hrvatske, i onim razgovorima kako su mjeseci rata odmicali, a snaga Hrvatske vojske rasla. Već tijekom 1993., kaže Dečak, Srbi su odustali od granice Karlobag – Ogulin – Karlovac – Virovitica te bili zadovoljni zadržavanjem postojećih granica okupiranih područja.

– Slavonija je najviše stradala tijekom Domovinskog rata i najviše dala. Zbog svega toga pomalo mi smeta to što se Oluja svake godine slavi u Kninu. Jesam za proslavu Oluje, jer to je velika pobjeda Hrvatske, ali mislim da se 5. kolovoza svake godine treba slaviti u drugom gradu. Jest u Kninu podignut stijeg Hrvatske, ali to ne bi bilo moguće bez pomoći Zagreba, Varaždina, Splita, Osijeka, Vukovara... Stoga bih volio da se Dan pobjede slavi svake godine u drugom gradu i da tako cijela Hrvatska bude uključena. I to bi pokazalo snagu i zajedništvo u Hrvatskoj. Isto tako, nisam za to da na proslavama slušamo političare i da nam oni govore kako smo mi oslobađali Hrvatsku. Zna se tko je i kako oslobađao Hrvatsku. Ti ljudi trebaju govoriti – zaključio je Đuro Dečak.

