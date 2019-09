Popila cijeli bočicu lijeka, doktori ostali u šoku kad su izvadili krv

Djevojci (25) iz New Yorka poplavila je krv nakon konzumacije lijeka protiv zubobolje na koji je imala negativnu reakciju i zbog kojeg joj je razina kisika u krvi pala na zabrinjavajuću razinu.

Neimenovana žena s Long Islanda iskapila je gotovo cijelu bočicu lijeka s benzokainom pa otišla na spavanje. Međutim, imala je lošu reakciju te je dobila methemoglobinemiju, poremećaj zbog kojeg se željezo u krvi izmijeni te više ne veže kisik i ne nosi ga kroz tijelo.

BLUE BLOOD 😱 | The blueness was attributed to a numbing agent the woman was using, which deadens nerve endings in the skin. https://t.co/dr71n9jtc2