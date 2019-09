Mladoženja se požalio da su gosti kasnili na vjenčanje, no svi su primijetili nešto drugo

Mladoženja Truman Burbank s Jamajke požalio se na Twitteru da su svi gosti koje su on i supruga pozvali na vjenčanje kasnili, što je dokazao i fotografijom praznih stolaca.

No, na toj fotografiji svi su primijetili samo jednu stvar. Na prvi pogled izgleda kao da mladenka ima vrlo veliku stražnjicu, a mnogima je trebalo nekoliko minuta da shvate o čemu je riječ.

That one time when a Jamaican wedding started on time pic.twitter.com/BVYtGeSf4d