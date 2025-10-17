Naši Portali
DONESENA I ODLUKA O MARINI IVANDIĆ

Skupština preimenovala ulice u Zagrebu, oporba žestoko protiv: 'To je jugoslavenski i komunistički nasrtaj'

Zagreb: Četvrta sjednica Gradske skupštine
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
17.10.2025.
u 07:46

"Iz perspektive demokratskih društvenih tendencija skandalozno je da se ljude izbacuje iz ulica zato što su bili nečiji simpatizeri", rekla je potpredsjednica Gradske skupštine Marija Selak Raspudić. Poručila je da Gradska skupština nije lustracijska komisija.

Zagrebačka Gradska skupština u petak je na sjednici sa 24 glasa "za" i devet protiv donijela odluku da se preimenuju četiri ulice koje su, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, a čemu se oštro usprotivila oporba, a donijela je i odluku da potpredsjednica skupštine Marina Ivandić iz stranke Možemo! obavlja svoju dužnost profesionalno. 

Tom odlukom preimenovane su ulice u naselju Ivanja Reka, na području Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak.  Ulica Vladimira Arka preimenovana je u Ulicu Srećka Lipohara, hrvatskog branitelja, Ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdődy Rubido, prve hrvatske primadone. Ulica Filipa Lukasa dobila je ime Nade Iveljić, književnice, a Ulica Ivana Šarića dobila je ime hrvatskog nogometaša Josipa Kuže.

"Iz perspektive demokratskih društvenih tendencija skandalozno je da se ljude izbacuje iz ulica zato što su bili nečiji simpatizeri", rekla je potpredsjednica Gradske skupštine Marija Selak Raspudić. Poručila je da Gradska skupština nije lustracijska komisija.

Smatra i da vladajuće isključivo zanimaju novci te da im ovo služi kao jedna zgodna "dimna zavjesa", "zgodan skretač" na koji će se mnogi očekivano uhvatiti jer ljudi doista imaju obiteljske traume kada se govori o totalitarnim režimima. "Umiksat malo ustaša i partizana pa ćemo na kraju zapravo pričati o ulicama umjesto da pričamo o novcima koji su se slili iz džepova građana u naše džepove", rekla je vladajućima Selak Raspudić.

Gradski zastupnik Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) preimenovanje ulica nazvao je "jugoslavenskim, komunističkim zloduhom nadahnutom nasrtaju na hrvatsko narodno pamćenje i skupštinskoj egzekuciji njihovih istaknutih simbola". Vladajućima je rekao da imaju moć provesti svoju volju ali i poručio da su uvjereni da će doći trenutak kad će toj istoj Gradskoj skupštini učinci njihovog protuhrvatskog, štetočinskoga postupanja biti poništeni. "Otvara se prostor da u promijenjenim okolnostima hrvatski velikani, ne više na periferiji, već u središtu Zagreba dobiju ulice koje zaslužuju", istaknuo je Hasanbegović te vladajućima poručio da "batina koju drže u ruci ima dva kraja". 

Gradska skupština je odlučila i da se u Gradskoj četvrti Trnje imenuje Park Elze Kučere, psihologinje, filozofkinje i knjižničarke te Park Nives Kavurić-Kurtović, akademkinje i slikarice. U Gradskoj četvrti Trešnjevka - jug imenovan je Park Stanke Kovačić in der Mühlen, arhitektice i slikarice, a u Gradskoj četvrti Peščenica - Žitnjak Park Vesne Krmpotić, književnice. 

Donesena i odluka o Marini Ivandić 

Uz oštro protivljenje oporbe, Gradska skupština donijela je i odluku s 24 glasa "za", sedam protiv i jednim suzdržanim da potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić iz stranke Možemo! obavlja svoju dužnost profesionalno s mjesečnom plaćom od 3600 eura neto. 

"Zar i ti kćeri Marina, zar si i ti spala na to da te se uhljebljuje na gradski proračun Grada Zagreba? Marina, ti vrijediš puno više. Marina, ti posjeduješ znanja i sposobnosti da normalno participiraš na tržištu rada, a ne da uhljebnički na stražnji ulaz uđeš u Gradsku skupštinu Grada Zagreba", poručio joj je nestranački zastupnik Trpimir Goluža.   

Potpredsjednica Gradske skupštine Marina Ivandić obrazložila je zbog čega će dužnost obavljati profesionalno. Između ostaloga, rekla je da smatraju da uz Gradsku upravu i oni, prvenstveno skupštinska većina koja je to građanima i obećala, mogu i moraju dati veći doprinos ostvarenju cilja kvalitetnije uključenosti građana te im je u tom smislu namjera i želja u Skupštini stvoriti prostor za razgovor o temama koje su važne za stanovnike grada i povećanje kvalitete života.

Sjednica Gradske skupštine koja je počela u četvrtak u 9 sati završila je u petak u 3 sata i 11 minuta. 

Avatar Samodesno
Samodesno
08:13 17.10.2025.

Uništavanje Zagreba u režiji Možemo se nastavlja.

Avatar Navijač
Navijač
08:11 17.10.2025.

Šta radi Penavino povjerenstvo za komunističke zločine?

