Fotografije pokazuju da je i Škoro obišao grob Franje Tuđmana

Iako su HDZ-ovci napali predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru da nije zapalio svijeću na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je preminuo na današnji dan prije 20 godina, on je to učinio, a Večernji list posjeduje fotografije koje to dokazuju.

Škoro je u pratnji osoba iz svog izbornog stožera zapalio svijeću Franji Tuđmanu i pomolio se na njegovom grobu na Mirogoju. Iz njegova stožera doznajemo kako je to želio napraviti u miru, bez prisustva medija.

HDZ je pak na Facebooku komentirao kako se prvog hrvatskog predsjednika do 14 sati Miroslav Škoro nije sjetio kao niti osobe koje ga podržavaju.

– Evo, čekali smo do 14:00, ali na 20. obljetnicu smrti dr. Franje Tuđmana ni Škoro, ni Grmoja, ni Most, ni Bujanec na svojem FB-u nemaju ni slova o utemeljitelju suvremene hrvatske države. Ali će se svejedno na njega 'pozivati' u predizborne svrhe i imati obraza HDZ-u dijeliti lekcije. Doduše, za Bujanca nas ignoriranje dr. Tuđmana i ne čudi. Njegovom najboljem prijatelju ionako je oduvijek Alija Izetbegović bio bliži nego Tuđman, Armija BiH nego HVO – napisali su na Facebooku.

