Sastavlja li Škoro novu domoljubnu koaliciju, kao Karamarko 2015.?

Nedjeljni izborni skup Miroslava Škore u dvorani Lisinski uz euforičnu je atmosferu još jednom demonstrirao i presjek političkih stranaka čiju podršku ima ovaj neovisni kandidat. Na jednom je mjestu okupio dobar dio onih koje je nekoć oko HDZ-a okupljao Tomislav Karamarko, stvarajući Domoljubnu koaliciju za preuzimanje vlasti prvo na predsjedničkim, a potom na parlamentarnim izborima.

Iz ekipe je u međuvremenu otpao HSS, no pridružila im se Zelena lista koju su osnovali HSS-ovci nezadovoljni politikom Kreše Beljaka. U skupu oko Škore je i Most, nekadašnja platforma, a sada stranka, koja je ovoga puta odlučila da neće čekati “pregovore o tripartitnoj Vladi” kao nekada, nego je unaprijed zauzela svoju poziciju, uz Škoru. Atmosfera u Lisinskom doista je “mirisala” na 2015. godinu, s jednom bitnom razlikom – u novom okupljanju nema HDZ-a, barem ne onog formalnog, na koji presudan utjecaj ima stranački vrh.

Okrupnjivanje desnice

Vodeći ljudi HDZ-a jučer su se svesrdno trudili minorizirati značaj, čak i ironizirati Škorin skup, no Škoro i ne računa na prijateljstvo s vodstvom HDZ-a. Dapače, on od nedjelje čini sve kako bi u dijelu HDZ-a, onom koji još od ratifikacije Istanbulske konvencije nezadovoljno mrmlja protiv Plenkovića, dodatno potpirio nezadovoljstvo vodstvom stranke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz poruka koje je poslao, jasno je da ovaj predsjednički kandidat na predsjedničkim izborima očekuje potporu nezadovoljnika u toj stranci, što ni po najnovijim anketama nije sasvim nerealno.

Škoro je jučer dao i intervju za N1, u kojem je poručio kako bi poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima trebao rezultirati odstupanjem Andreja Plenkovića s pozicije premijera i raspisivanjem parlamentarnih izbora. Škoro priznaje i kako, u slučaju neuspjeha, nema namjeru “potepsti” ono što je do sada uspio napraviti i “ostaviti na cjedilu narod koji jednostavno vapi za promjenama”. “Nema više nazad kad je politika u pitanju”, poručuje Škoro.

Iz njegovih riječi jasno je da mu ambicije sežu i nakon predsjedničkih izbora, no pitanje je može li se doista napraviti zajednička platforma od stranaka na desnici koje su nebrojeno puta do sada pokušale zajednički izlazak na izbore. Svi takvi pokušaji završavali su neuspjehom, izuzev spomenute Domoljubne koalicije pa se nameće zaključak da je okrupnjivanje desnice moguće samo ako ga predvodi HDZ. Posve je jasno da ta stranka pod Plenkovićevim vodstvom nema takvih namjera, no pitanje je u kojem će smjeru HDZ krenuti uspije li Škoro iz igre izbaciti njihovu predsjedničku kandidatkinju.

Šansa za Milanovića

No u atmosferi koja sve više podsjeća na Karamarkovu eru za Škoru se kriju i moguće zamke. Naime, uđe li Škoro u drugi krug sa Zoranom Milanovićem, za što po zadnjim anketama postoji ozbiljna šansa, što SDP-ova kandidata, kojega podržava i velik broj drugih stranaka na ljevici, sprečava da u kampanji potegne staru poruku “Mi ili oni” , s kojom je išao na izbore 2015. godine?

Pa iako nakon tih izbora Milanović nije uspio sastaviti Vladu, statistike su zabilježile da je apsolutni broj glasova koje je u 10 izbornih jedinica dobila njegova koalicija “Hrvatska raste” bio vrlo blizu broju koji je dobila Domoljubna koalicija. Snažnije okupljanje na desnici odgovor uvijek ima u zbijanju redova lijevo od centra, što bi se, u slučaju sraza između Škore i Milanovića u drugom krugu, moglo još jednom potvrditi. Kako je na predsjedničkim izborima bitan samo apsolutni broj glasova, a teško da bi HDZ podržao Škoru, Milanović bi se u ovom slučaju mogao pokazati pretvrdim orahom za tek djelomice ujedinjenu desnicu.

VIDEO Predsjednički kandidati