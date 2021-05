Škoro: Prijetite ljudima i nije čudo da su uplašeni. Tomašević: Odgovara vam da Bandićevi ljudi ostanu

Kandidati za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro i Tomislav Tomašević sučelili su se u studiju 24sata. Bilo je poprilično burno. Na pitanje Tomaševiću tko, osim zamjenika, ide s njim u Ured kazao je da idu samo njegovih dvoje zamjenika, Danijela Dolenec i Luka Korlaet. "Sve ostale birat ćemo javnim natječajem", kazao je. Škoro se nadovezao "Jedna vaša bliska suradnica tražila je mandate na raspolaganje i nije čudno da su ljudi uplašeni. To nije način, da se strašenjem ljudi dovodi njih u osjećaj nesigurnosti. Već ste se zaprijetili da tražite mandate na raspolaganje".

Tomašević mu je potom uzvratio: "Stalno podmećete. Pa i to. Nitko ne prijeti zaposlenicima Holdinga ni gradske uprave. Već sam govorio da se nitko ne treba bojati za svoj posao bez obzira na stranačku iskaznicu. Jasno sam rekao da će biti manje od 27 pročelnika jer ne postoji niti jedan grad na svijetu koji ih ima toliko, rekao sam da će ih biti 15".

Vi ste, gospodine Škoro, rekli kako biste, ako dobijete izbore, razgovarali s Bandićevim pročelnicima i tako riješili problem kako ne bi došlo do tužbi. Znači li to da biste bili spremni vodit grad s Bandićevim ljudima?

"To znači da poštujem zakon. Postoji zakon koji vrlo jasno definira prava tih ljudi, oni imaju svoje prihode i ugorove i ne želim biti generator dodatnih problema. Jedino što možemo je držati se zakona i vidjeti kakve obveze ima Grad, a kakve uposlenici, posebno ti pročelnici. Među tim ljudima ima vrlo stručnih ljudi i ne vidim zašto bi im se prijetilo, a prijetilo im se. Ovo je drugi krug izbora i u drugom krugu izbora prijetiti se na taj način i ponašati se kao da si već u ulozi gradonačelnika, onda je to po meni dječački i nezrelo. Kada netko nema iskustva u upravljanu, onda se tako ponaša i veseli se nekakvoj funkciji. Kada završi drugi krug izbora, tada ćemo razgovarati sa svima pa i s uposlenicima", kazao je Škoro.

Tomislav Tomašević javio se za repliku:

- Ja vjerujem da gospodin Škoro ima iskustva sa gradom Zagrebom i vjerojatno bi ostavio pročelnike koji su i osigurali sustav dodjele adventskih kućica, na koji ste se vi i prijavili i s kojim ste se okoristili, koji ste tvrdite i sami, kritizirali. Vama odgovara da neki od tih pročelnika i ostanu. Bit će novi model upravljanja, svi pročelnici birat će se na javnom natječaju, sa svima ćemo razgovarati, ne kažem da neki od njih nisu radili dobar posao, ali ja to znam, jer sam bio u Gradskoj upravi. Vi niste do sada ni znali koji su gradski temeljni problemi, nego ste se odlučili kandidirati tek kada je Bandić umro.

Škoro je odgovorio na repliku:

- Javnost zna jako dobro što se događalo u proteklih desetak godina i koliko ste desetaka milijuna izvukli iz Grada Zagreba, ja vam dajem dokaze za to i nikako da odgovorite na to. Je li problem istina ili to što ja govorim istinu.

Gospodine Tomašević, Bandićevi pročelnici kojih se želite riješiti vezani su kolektivnim ugovorima. Kakva korist ako ih maknete, a oni ostaju na plaći ili se tužbama vrate na posao?

"Gotovo polovici pročelnika u ovoj godini ističu ugovori. Neki od njih su i sami rekli, s obzirom da ih je Bandić doveo, da će sami otići, jer je Bandićeva politika poražena na ovim izborima. Zato su dali toliko glasova manje gospodinu Škori, jer znaju da ne bi došlo do promjene modela upravljanja. Gospodin Škoro je kritizirao taj model upravljanja, a koristio ga je. Vjerojatno mu zato i odgovara da ti Bandićevi ljudi ostanu na svojim pozicijama", rekao je Tomašević.

Miroslav Škoro je replicirao:

- Izvrtanje teza je vaša specijalnost, ali ja se time ne bavim. Ja se bavim istinom i svaki put kada vam nešto kažem, ja to potkrijepim i vi se na to ljutite i imate se pravo ljutiti, ali bilo bi dobro da mi odgovorite. Nisam se nikada okoristio od Grada Zagreba, vi ste se okoristili. Ja nisam ništa dobio, nego sam sve platio. Vi ste dobili silne milijune kuna i ako imate petlje objavite to.

Na to je replicirao i Tomislav Tomašević:

- Najavljivali ste presicu na kojoj se ništa nije dogodilo, tresla se brda, rodio se miš. Sva naša izvješća su transparentna, Grad je financirao Udruge različite, pa tako i onu u kojoj sam ja bio predsjednik za konkretne projekte za što postoje i izvješća. Vi ste za model koji ste sami nazvali koruptivnim, a sami ste se koristili tim modelom. Sami ste rekli da je model dodjele adventskih kućica koruptivan i svejedno ste sudjelovali u tom modelu da bi dobili poslove. Vaša firma Omega software je samo za software dobila 130 milijuna kuna.

Gospodine Škoro, grad grca u dugovima, gdje biste vi rezali?

"Grad grca u dugovima i gubicima. Grad ima gubitak od 1,3 milijarde kuna. Dug je dug, to je instrument, i treba dug znati svirati kao svaki drugi instrument. Ne bojim se javnog duga ni zaduživanja, ni kao poduzetnik ni kao netko tko upravlja. U tom smislu i varira iznos toga duga. Neki kažu da su ti dugovi na razini 2 milijarde kuna, neki kažu da je na razini 5-6 milijardi kuna, neki kažu da je 12 milijuna kuna i treba napraviti forenziku i vidjeti. Važno je zaustaviti nekontrolirani otok novaca, korupcija i klijentelizam vladaju Gradom i sam dio novaca odlazi tamo gdje ne bi trebao ići, između ostalog i gospodinu Tomaševiću i njegovima nekoliko milijuna kuna", kazao je Škoro.

Tomislav Tomašević je replicirao:

- Sada se vidi, gospodin Škoro je rekao da neki kažu kako je dug na razini Grada i Holdinga 12 milijuna kuna, očito doista ne znate o čemu pričate, kao što niste znali reći ni koliki su prihodi Holdinga. Dug formalno je milijardu i 300 milijuna kuna, po Institutu za javne financije je milijardu i 600 milijuna kuna, direktni dug, indirektni dug je 2,7 milijardi kuna. Mi ga mislimo stabilizirati refinanciranjem, kratkoročnim i srednjoročnim, kompetitivnim javnim nabavama.

Na to je replicirao i Miroslav Škoro:

- Radili smo forenziku javno dostupnih dokumenata. Dragi Bog jednostavno ne zna koliki je stvarni dug Grada Zagreba i Holdinga jer su to povezana poduzeća i subjekti jer tu postoji i dug ZET-a koji je preko milijardu kuna. Ključni su gubici.

Gospodine Škoro, što mislite, ima li gradska blagajna novca za subvencioniranje preplaćene Žičare?

"Žičara je preplaćena. Ja sam poduzetnik, i ja priznajem kada nešto ne znam i uvijek ću se okružiti timom ljudi koji nešto znaju jer nije to sramota. U tom smislu, Zagreb nije samo komunalna struktura, a posebice nije priča u kojoj se te neke vaše politike, vrlo osebujne, skrivaju iza priče oko komunalne strukture i šahtova. Vi i ja moramo odgovoriti kako ćemo posložiti ljude i timove da se bave onime što se događa u Zagrebu i njegovim financijama. Kada je u pitanju žičara, ja kao građevinski inženjer odgovorno tvrdim da je nemoguće da nešto što košta 10, 15 ili 250 milijuna kuna, na kraju završi dva puta skuplje, to se zovu vantroškovnički radovi. Ako je netko na kraju jednog projekta iskazao toliku količinu vantroškovničkih radova, onda se pogriješilo negdje. Ja ću otvoriti žičaru, ali ću otvoriti i istragu", kazao je Škoro.

Tomašević je replicirao:

- Opet floskule, ako ste se okružili ljudima koji znaju, rekao sam za vašu zamjenicu koliko se puta javila u četiri godine. Ako zna o gradskim temema, zašto je šutjela. Ja sam podnio kaznenu prijavu zašto je žičara preplaćena prije šest mjeseci. Gdje ste vi tada bili, jeste govorili o tom temama? Istjerat ćemo stvar do kraja, bitno je i da institucije utvrde zašto je došlo do paleža auta žene koja se žalila na razinu buke, i tražit ćemo da se obešteti Grad za razliku cijene koliko je žičara trebala koštati i koliko je koštala.

Škoro je replicirao:

- Dok ste vi bili vrlo aktivni u gradskoj skuštini, ja sam punio gradski proračun. Nije isto dobiti novce od nekoga za plaću ili zaraditi.

Gospodine Tomašević, može li si Grad priuštiti smanjenje prireza koje smo čuli kao obećanja?

"U ovoj situaciji bilo bi neodgovorno obećati smanjenje prireza. Mi još nismo dobili ni izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Trebamo ga dobiti do 1. lipnja. Imamo akumulirani gubitak od 1,3 milijarde kuna, kada vidimo kolika je bila realizacija proračuna za prošlu godinu, kada vidimo koje je nulto stanje, onda možemo pričati dugoročno o smanjenju prireza", kazao je Tomašević.

Škoro je replicirao:

- Konačno slažemo se, gubitak je 1,3 milijarde kuna, netko je to 'popapao', nije to samo nestalo. Prirez se može smanjiti i smanjit ćemo ga.

Ključna tema je obnova Grada Zagreba nakon potresa gospodine Tomašević, tko je najveći kočničar obnove Grada nakon potresa?

"Najveći kočničar je država, posebice ministarstvo grditeljstva,nije odvojeno dovoljno novca u proračunu, odvojen je 1%", poručio je Tomašević.