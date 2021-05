Škoro napao Možemo: Izgradili su svoju karijeru na našem novcu. To je Cosa nostra

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro održao je konferenciju za medije na zagrebačkom Zrinjevcu. Škoro i Tomislav Tomašević u utrci su za prvog čovjeka Zagreba u drugom krugu lokalnih izbora koji će se održati 30. svibnja.

"Tomašević i ja imali smo prvo sučeljavanje. Ono što je po meni bitno za reći da se nama jako puno građana javlja iz čega je razvidno da tu ima jako puno lažnih predstavljanja. U jednom dijelu se moramo baviti njima, iako nismo htjeli", kazao je Škoro.

"Stvarno sam htio iznijeti velike papire, no nisam klasični performer", dodao je. "Ipak sam rekao da je bolje da Tomašević, Benčić, Borić... da do ponedjeljka sami kažu koliko su novca dobili od gospodina Bandića u samo zadnjih 10 godina, i od Vlade", kazao je.

"Izgradili su svoju karijeru na našem novcu koji im je dodijeljen besplatno. To je Cosa nostra.", kazao je. "Ako su uzeli novac, neka kažu gdje su ga potrošili. Ako se u ponedjeljak to ne dogodi mi ćemo to javno objaviti", kazao je Škoro. "Pustit ćemo ih još, bit ćemo aktivisti jer želimo stjerati istinu na čistac", dodao je.

Na pitanje zašto je Možemo nazvao Muzemo Škoro je kazao: To je bio lapsus. Što se tiče prijave to je prekršajna prijava da se vidi što se događalo na relaciji donatora i Instituta za ekologiju".

"Našli smo se na sučeljavanjima više puta, nema tu velikih razlika kada je u pitanju denivelacija, dječja bolnica... mi imamo slična razmišljanja ali način na koji se gospodari je dijametralno suprotan. Ja sam poduzetnik, okrećem svaku kunu nekoliko puta", rekao je Škoro.

"Novci koji su se mogli iskoristiti za nešto drugo su završili u njihovim džepovima", dodao je. "Ako želim biti aktivist, ne moram time mahati, biti profesionalac u tome poslu", kazao je. "Jesu li oni kad su branili Varšavsku nešto učinili, ima li netko tko ne ide parkirati tamo. Ja da sam izgubio tu utakmicu ja tamo ne bih išao", kazao je.

Na pitanje novinara da dio medija smatra da nema programa, Škoro je rekao: "Opisano je to na 133 stranice. Plan i program koji je dostupan na našim internetskim stranicama je plan koji je napravio profesor Dobrović na kojem je radilo oko 50 ljudi", kazao je na pitanje o svome programu za Zagreb.

"Želimo napraviti dubinsku forenziku, da vidimo tko je potpisivao, gdje su novci. U Zagrebu ne bi neki postojali pa čak i neki mediji. Grad Zagreb u ekološkom smislu zaostaje i možemo zatvoriti Jakuševac u iduće četiri godine", kazao je.

"Ja ću isto pozvati da ljudi glasaju po svojoj savjesti. Glasajte po savjesti i ali budite sigurni da nije sve onako kako se čini. Mi ćemo sudjelovati na svim sučeljavanjima, donosit ćemo dokaze", rekao je.

"Nisam čovjek koji daje lažna obećanja. Želimo izgraditi stadion Maksimir, zovem ga nogometni stadion, zato što je Zagreb ponosni grad koji ima rezultate. Želimo napraviti i zgradu za Zagrebačku filharmoniju. Sport i kultura je bitna. Nećemo kokošariti kako je to do sada bilo. Svi oko mene mogu biti mirni i Tomašević", rekao je.

"Dobili su desetke milijuna kuna iz gradskog proračuna, predstavljaju se kao ljudi koji štite ljude koji ne dobiju ništa", dotaknuo se Škoro opet platforme Možemo.

