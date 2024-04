Škoro o Radiću i Penavi: 'Mislio sam da poznajem te ljude. Kada nemam nešto lijepo za reći, bolje da šutim'

Osnivač Domovinskog pokreta i bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro komentirao je aktualnu političku situaciju i postizborne pregovore. Škoro je, da podsjetimo, DP napustio u kolovozu 2021. godine. Kada je upitan o postizbornim pregovorima i Mariju Radiću i Ivanu Penavi iz DP-a, kazao je da je "mislio da poznaje te ljude".

"Ljudi su već napeti. Ja sam mislio da poznajem te ljude, ali ne poznajem da bih o njima mogao dovoljno govoriti. Majka me pokojna naučila da je, kada nemam nešto lijepo za reći, bolje da ne kažem ništa. Svima im želim sve najbolje. Da je ovo teška i delikatna situacija, sigurno je. Ne znam kako će završiti", rekao je za RTL.

Na pitanje treba li Domovinski pokret surađivati s HDZ-om, Škoro je istaknuo da su njegovi motivi za ulazak u politiku bili emotivniji i altruističniji od onih trenutnih aktera. "Ja nisam ušao u politiku da bih postao popularan. Da bih došao u situaciju ucjenjivati nekoga, da bih trgovao s nečim, da bih došao na vlast, da bih imao više bilo čega. Ja sam već dovoljno bio popularan. Hvala Bogu, imam dovoljno. Ja sam stvarno imao želju da to bude Domovinski pokret, jedan široki pokret. Čak bih rekao različitih političkih svjetonazora, ljudi iseljeni iz domovinske Hrvatske koji će povesti računa o svojoj zemlji. Međutim, ove trgovačke priče me ne zanimaju i ne bih njima nikada bio sklon", poručio je.

Govoreći o razlikama između Penavinog i Škorinog Domovinskog pokreta, Škoro je istaknuo da su razlike vidljive već kod glazbenog ukusa. "Ne slušamo istu glazbu, za početak. Svojevremeno u jednoj izbornoj noći se začula ne moja pjesma, nego čak i pjesma Lijepa li si, gdje ja pjevam par stihova, i trči se da bi se to ugasilo. To je žalosno. Dakle, pjesma nikome ništa nije kriva, dapače, ali opet velim, ne bih previše na tu temu zbog toga što ne znam što bih rekao. Žao mi je što je to sve skupa tako. Mislim da mi kao narod i kao zemlja možemo puno bolje i da zaslužujemo ovakve stvari. Neka nam Bog pomogne", poručio je.

Na pitanje je li eventualni dogovor njegove sestre Vesne Vučemilović s HDZ-om izdaja birača, Škoro nije želio detaljnije govoriti o njezinim političkim stavovima. "Ja vam jako volim i svoju suprugu i svoje kćeri i vjerojatno treća ženska osoba na toj top ljestvici je moja sestra. Mi smo rano ostali bez majke i moja sestra je vrlo obrazovana, vrlo pametna, vrlo draga, vrlo emotivna, ima vrlo čvrste stavove i siguran sam da će napraviti najbolje što može. Možemo razgovarati o mojoj seki koliko god hoćete, ali o političarki Vesni, doktorici Vesni Vučemilović ne bih previše večeras. Ja joj želim svako dobro i molim se za to da napravi najbolje. Opet ponavljam, i to zvuči kao floskula, ali stvarno za narod i za ovu državu", zaključio je.

