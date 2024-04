Još uvijek nemamo novu Vladu, pregovori idu dalje: 'Približavamo neke stavove...'

Ključni događaji:

trinaesti je dan nakon izbora, a i dalje nemamo dogovorenu novu vladu i saborsku većinu, za koju je potrebno 76 ruku

najbliže sastavljanju većine je HDZ, koji je na izborima osvojio 61 mandat. U ponedjeljak su obavili novu rundu pregovora s Domovinskim pokretom, a najavili su da će iznova razgovarati

ljevica i dalje ne odustaje od pokušaja sastavljanja nove vlade. SDP je u ponedjeljak razgovarao s DP-om, a prioriteti su im konstituiranje Sabora i rješavanja statusa Turudića i tzv. "lex AP-a"

9:15 IDS se ne vidi u sastavljanju antikorupcijske koalicije na koju pozivaju iz Rijeka pravde, potvrdio je Dalibor Paus u emisiji "U mreži Prvog". Šanse da IDS podrži vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta jednake su nuli, jasno je poručio Dalibor Paus iz IDS-a. "IDS sebe teško vidi u bilo kakvoj većini u kojoj se nalaze Most i DP, upravo zbog svjetonazorskih razloga. Nema politike bez ideologije", rekao je.

Potvrdio je kako se IDS ne vidi ni u antikorupcijskoj koaliciji. "Izgleda prilično nestabilno, ne znamo koji je sljedeći korak, što nakon konstituiranja Sabora. Oko niza izbornih zakona nema suglasja. Mislim da to ne može funkcionirati. Mislim da si HDZ neće dozvoliti nakon što je relativni pobjednik parlamentarnih izbora, a uoči europskih izbora, da ne bude i pobjednik u smislu formiranja vlade i konstituiranja Sabora", rekao je Paus.

9:00 Osnivač Domovinskog pokreta i bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro komentirao je aktualnu političku situaciju i postizborne pregovore. Škoro je, da podsjetimo, DP napustio u kolovozu 2021. godine. Kada je upitan o postizbornim pregovorima i Mariju Radiću i Ivanu Penavi iz DP-a, kazao je da je "mislio da poznaje te ljude".

8:00 Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić rekao je u ponedjeljak da s HDZ-om još uvijek nisu ništa dogovorili i da ovih dana nastavljaju sastanke na temu formiranja parlamentarne većine, a predstojnik ureda predsjednika HDZ-a Marko Milić kaže da je ozračje konstruktivno.

"Imali smo sastanak pregovaračkih timova na temu formiranja parlamentarne većine, sastanci će se nastaviti ovih dana. Približavamo neke stavove, jesu li se približili ili nisu, o tom-potom", izjavio je Radić novinarima nakon sastanka dvaju pregovaračkih timova, DP-a i HDZ-a, u Banskim dvorima. Također je rekao da nije dogovoreno ništa ni u vezi sa SDSS-om. "Nismo još uvijek ništa dogovorili, nego nastavljamo sastanke", odgovorio je Radić na pitanje novinara je li šta riješeno u vezi s 'točkom prijepora' SDSS-om.

Na pitanje u čemu su najviše približili stajališta, Radić je odgovorio da su približili stavove u smislu da se vidi koje su teme koje jedni s drugima trebaju iskomunicirati. "I to je to", kratko je rekao. Radić je kazao i da nisu došli do razgovora o tome postoji li trenutno većina od 76 zastupnika. "Nismo još došli do toga", odgovorio je. Upitan je li mu predsjednik HDZ-a Andrej Plenković što rekao oko SDSS-a, odgovorio je da o temama pregovora neće pričati jer teme pregovora nisu one koje javnosti treba komunicirati.

Predstojnik ureda predsjednika HDZ-a Marko Milić rekao je Hini da je novi krug razgovora s Domovinskim pokretom prošao u konstruktivnom ozračju. "Večeras je u konstruktivnom ozračju održan novi krug razgovora predstavnika Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta", rekao je Milić. Predstavnici stranaka su, kaže, u procesu približavanja stajališta u pogledu formiranja stabilne parlamentarne većine i Vlade. "Razgovori se nastavljaju tijekom ovog tjedna", potvrdio je.

