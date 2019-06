'Škoro je opasan, za njega radi dio desnog HDZ-a'

Bez obzira na to što tko misli o kandidaturi Miroslava Škore, njegov ulazak u predsjedničku utrku ne samo da će utjecati na odnos snaga nego će preusmjeriti tijekove kampanja svih ostalih kandidata.

Loptica je bačena, Škoro je jasno kazao da želi promjenu Ustava i veće ovlasti, precizirao koja prava točno želi imati, a nema ih aktualna predsjednica i tako predsjedničke ovlasti nametnuo kao možda i glavnu temu kampanje. Učinio je to Škoro, doduše, na Facebooku, gdje se svaka riječ i svako slovo može kontrolirati, izbjegao je tako mnoga pitanja i potpitanja pa su mnoge stvari ostale visjeti u zraku, ali kampanja će ionako biti duga pa će i Škoro imati puno prilika mnoge stvari pojasniti. Poput pitanja što bi to točno referendumom mijenjao ili što misli o tome da se u Hrvatskoj na referendumu odlučuje većinom onih koji pristupe referendumu, pa na pitanje bi li na neki dosadašnji zakon rado stavio veto i koji ili zašto misli da je dogovor više stranaka oko ustavnih sudaca gora varijanta od one da ih predlaže jedna jedina osoba.

Opasno je to što radi

Sve su to pitanja za Miroslava Škoru, ali i za njegove protukandidate koji zasad o Škorinoj kandidaturi i idejama šute. Što ne znači da sa zanimanjem nisu popratili ulazak u arenu najnovijeg igrača. Pratili su Škorino obraćanje na Facebooku i u stožeru Zorana Milanovića, ali i na Pantovčaku gdje stoluje Kolinda Grabar-Kitarović, pogotovo u HDZ-u u kojem neki Škorinu kandidaturu iščitavaju i kao najžešći napad na samog premijera Andreja Plenkovića i onaj dio HDZ-a koji ga podržava.

– Sve što je Škoro rekao i s čime je dosad izišao zapravo je sto posto očekivano zna li se tko je sve sudjelovao u pisanju njegova proglasa. Pritom ne mislim samo na ustavnog stručnjaka Matu Palića nego i na bivšeg predsjedničina savjetnika Matu Radeljića, Velimira Bujanca, ali i neke ljude iz HDZ-a. Sigurno je i to da je tu i dio ljudi iz HDZ-a, poput Mire Kovača. Oni svi tajno kontaktiraju, to je sigurno – kaže visoki dužnosnik HDZ-a blizak predsjednici.

Na naše pitanje misli li da je u toj ekipi koja podržava Škoru i stoji iza njega i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, naš sugovornik samo je znakovito kazao da je to jako dobro pitanje.

– Najopasnije što radi je što gura referendumsku demokraciju, čime ide prema sloju Željke Markić. Usporedo koristi trenutak nezadovoljstva političkim establišmentom. Plaši i velikom koalicijom i kaže da nitko neće stajati između njega i naroda. To je nešto što nitko u Europi nije rekao, to je nešto što u Europi ne postoji – kaže naš izvor iz HDZ-a.

I Škoro je establišment

No pitanje je, dodaje, i koliko se uopće Škoro može predstavljati kao predstavnik naroda. I može li netko tko je bio bivši generalni konzul u Mađarskoj, tko je bio saborski zastupnik i 2008. godine HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Osijeka danas govoriti da nije pripadnik establišmenta.

– Nimalo. U zajednici to neće proći. Možda hoće u ovom trenutku, na prvi mah, ali u završnici uvijek vas netko pita što ste bili i što ste radili – kaže naš sugovornik iz HDZ-a blizak predsjednici.

No nisu u HDZ-u svi na tom tragu. Naš drugi sugovornik kaže kako bi odgovor na pitanje odakle sad Škoro trebali sebi postaviti oni koji su bili samozaljubljeni u neke svoje postupke, a koji su pak rezultirali današnjim stanjem na desnom centru.

– Vratimo se nekoliko mjeseci unatrag i sjetimo se kako je Kolinda Grabar-Kitarović postala sluškinja Vlade. Učinila je istu pogrešku kao i Ivo Josipović, odnosno nije imala hrabrosti distancirati se od Vlade. Sve to omogućilo je da se pojavi netko sa strane poput Škore i istakne svoju kandidaturu – kaže naš izvor iz HDZ-a.

Škorinu kandidaturu, a posebno njegove prve zahtjeve i ideje kritizirao je jučer za N1 TV i HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

– Narod će imati prilike vidjeti i čuti. Ja nikad ne bih kandidaturu objavio na Facebooku. Učinio bih to konferencijom za novinare. Neki kandidati, čini mi se, ne poznaju hrvatski Ustav ni državno ustrojstvo Hrvatske. Mi smo parlamentarna republika pa u skladu s time odluke donosi parlament. Treba za funkciju predsjednika imati znanje o vanjskoj politici i treba za to imati iskustvo vezano uz obrambene snage. Mi imamo parlamentarni sustav kao i mnoge druge zemlje i ne vidim nikakav razlog zašto bismo ga mijenjali. Oni bi danas u vrijeme mira htjeli imati ovlasti veće nego što je imao predsjednik Tuđman u vrijeme rata – kazao je Reiner. Na pitanje je li Škoro drugi kandidat HDZ-a, Reiner je kazao kako je on bio neko vrijeme zastupnik HDZ-a, ali onda je svojevoljno izišao iz Sabora.

– Ja bih rekao da me malo podsjeća ova situacija na stanje koje je bilo 2009. godine, kada je HDZ imao svog kandidata, a to je bio prof. Hebrang, a onda se pojavio cijeli niz kandidata koji su bili veći Hrvati od prof. Hebranga i bili su možda više eksponirani. Rezultati su bili vidljivi, glasovi su se rasuli i predsjednik je postao Ivo Josipović. Toplo se nadam da se ta situacija neće ponoviti – poručio je Reiner.

I dok je u HDZ-u Škorina kandidatura dodatno podigla tenzije, a neke opet podsjetila na crne labudove u Milanovićevu stožeru prave se “cool” i razmišljaju o većoj narudžbi kokica dok gledaju što će se sve dalje događati u HDZ-u i kako će završiti taj sukob. Što ne znači da im se ideje Miroslava Škore imalo sviđaju. Uostalom sam Zoran Milanović još kao premijer govorio je da predsjedničke izbore treba ukinuti i izbor predsjednika preseliti u Sabor. Veće ovlasti samim time nešto su što u Milanovićevu stožeru smatraju čistom megalomanijom i željom da se bude “veći od života”. Te poručuju kako “Hrvatskoj treba predsjednik s karakterom, a ne predsjednik s poglavničkim ovlastima”.