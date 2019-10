Škoro bi sučeljavanje u Areni: Milanovićev stožer mu poručuje da može doći, ali kao član žirija

Pozivam Kolindu Grabar-Kitarović na sučeljavanje, i to sada, a ne dva dana prije izbora. Umjesto pjevanja, skrivanja iza stranačkih skuta i bježanja od medija i javnosti, neka pokaže odgovornost, sučelimo se pred svim ljudima u Hrvatskoj. To je demokratski standard društva kojem želimo pripadati. Objavio je to u srijedu na svojem profilu na Facebooku predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović čime je tema sučeljavanja u javnom prostoru ponovno počela upravo od njega.

Podsjećamo, upravo je Milanović još kao premijer na sučeljavanje 2015. pozivao tadašnjeg šefa oporbe Tomislava Karamarka kao što je prije izbora na jesen 2016. zvao na sučeljavanje tada novog predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.

‘O čemu bi se on sučeljavao?’

I dok se sučeljavanje između Plenkovića i Milanovića dogodilo, ono između Milanovića i aktualne predsjednice Grabar-Kitarović, kako stvari stoje, gledat ćemo jedino ako spomenuti dvojac uđe u drugi krug predsjedničkih izbora. Tako barem kaže izvor iz HDZ-a blizak predsjednici koji ističe da ona u ovom trenutku nema nikakav razlog ni interes davati Milanoviću dodatni prostor ni ići na sučeljavanja prije drugog kruga gdje će jedini cilj svakog protukandidata, kaže, biti isključivo da je napada. U stožeru aktualne predsjednice kažu da ih ta tema sada ne zanima, da Milanović u ovom trenutku nije ni kandidat i da kampanja nije počela. A pitaju se i o čemu bi on s predsjednicom na sučeljavanju.

– Možda o tome kako je zadužio Vladu ili kako je u njegovu mandatu javni dug narastao na 85 posto BDP-a – odgovaraju iz stožera Kolinde Grabar-Kitarović i dodaju da Milanoviću nije cilj sučeljavanje, nego potenciranje sukoba i omalovažavanje u nedostatku vlastitog programa.

I od sučeljavanja s Miroslavom Škorom, ne uđe li u drugi krug, teško da će išta biti s obzirom na uvjete koje su postavili u njegovu stožeru. Njih zabave udvoje, kažu, ne zanimaju, nego samo sučeljavanje troje najjačih kandidata, i to pred velikim auditorijem, primjerice, u Areni Zagreb, a može, kažu, i na nekom stadionu.

U Milanovićevu stožeru na sve ovo kažu da je jasno da se aktualna predsjednica sučeljavanja boji, a kad je riječ o Škori, da i on može doći na pozvano sučeljavanje, ali kao član žirija. Na ideju da se sučeljavanja održavaju na stadionu ili u nekoj areni, kažu: „Čemu, osim ako netko ne misli pjevati“.

Što o sučeljavanju misli kandidat Mislav Kolakušić, koji po svim anketama drži čvrsto četvrto mjesto, nije poznato jer Kolakušić s biračima očito želi komunicirati isključivo putem društvenih mreža na kojima je najavio da u kampanju za predsjednika kreće 27. listopada.

‘Poziv bi trebao poslati svima’

Za sučeljavanja je i nezavisni kandidat Dejan Kovač kojeg podupire HSLS, koji je na Facebooku Milanovića pitao otkud mu pravo da sustavno privatizira predsjedničke izbore te da bi, ako već šalje poziv za sučeljavanje, taj poziv trebao poslati svim predsjedničkim kandidatima, a ne samo najslabijima.

Stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić kaže da bi bilo itekako dobro da se sučeljavanja prije drugog kruga predsjedničkih izbora i dogode, ali ne između svih koji žele biti predsjednici, nego između onih kandidata koji doista i imaju šansu taj mandat i osvojiti.

– Imamo situaciju u kojoj kandidatkinja vladajućih, aktualna predsjednica, ima ključnog oponenta s kojim se bori za ulazak u drugi krug izbora i kandidata opozicije koji nema jake konkurencije za drugi krug, ali koji ima puno toga što bi trebao objasniti, koji je bio loš premijer i koji bi sada trebao dati odgovore zašto misli da bi bio bolji predsjednik. Svima je zbog toga u interesu da se to sučeljavanje dogodi, kandidatima i ponajviše građanima – zaključuje Mamić.

