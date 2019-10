Milanović o predsjedničinoj izjavi: Duh Tita i komunizma i dalje duboko živi u njoj

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović rekao je u četvrtak u Rijeci komentirajući izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da bi "pravosuđe prije svega trebalo slušati narod" da, bez obzira na to što je "makla bistu Josipa Broza, duh Josipa Broza i komunizma i dalje duboko živi u njoj, kulja i dimi iz nje".

"Tako nešto ne možeš izjaviti ako nisi bio Titov pionir. To nije pametno ni dobro. Zakon nije algoritam, niti formula ili linearna jednadžba, uvijek je prisutan ljudski faktor kod tumačenja i primjene, ali da se pita narod, to može biti poziv na linč ili kršenje zakona. To ozbiljna i obrazovana osoba ne smije ni pomisiti, a kamoli reći", ocijenio je Milanović na konferenciji za novinare.

Milanović je rekao da se, zajedno s političkim strankama koje ga podupiru, mora "opet boriti da Hrvatska bude normalna i da nešto što je nenormalno istisnemo iz hrvatskog života".

"U zemlji, unatoč kakvoj-takvoj ekonomskoj situaciji, koja je nastavak trendova iz 2014. i 2015., te stabilnom proračunu, imate dojam da vas obavija tamni crni dim. To ćemo rastjerati, a da nitko zbog toga neće patiti, ni pasti, niti krvariti, ali ćemo se boriti za zdravu, modernu, otvorenu i znatiželjnu Hrvatsku, u kojoj se različitost tretira kao prednost", rekao je Milanović na konferenciji za novinstvo Primorsko-goranskog saveza, koji mu daje potporu u predsjedničkoj kandidaturi.

Na pitanje o tome je li među ljudima zaživio njegov slogan "Predsjednik s karakterom", Milanović je odgovorio kako ljudi jako dobro razumiju što im time govori jer, kako je istaknuo, "imamo posla s ljudima koju su bez karaktera za javni posao, smatraju da mogu lagati cijelo vrijeme".

"Ispada da su kriteriji za javnu službu najniži i u intelektualnom i karakternom smislu, protiv toga ću se boriti svojim primjerom do kraja", istaknuo je.

"Takav karakter se ne mora sviđati svima, ali ne može podilaziti svima, ne može u Argentini govoriti jedno, u Zagrebu drugo, u Zagorju treće, a pri tome izmišljati, vrlo često lagati, i to unaprijed s umišljajem da će prevariti ljude, obećavati visoke prihode, a ljudi su na to jako osjetljivi. Nisu imali plaću pomoćnika tajnika u NATO-ou, ambasadora u Washingtonu, nego žive od pet, šest tisuća kuna. Time se kod njih izaziva bijes i zato odlaze", ocijenio je Plenković.

"Kad budem predsjednik, ljudi će mnogo više odlaziti u Irsku na izlet, nego u vlažnu sobu da bi zaradili 200 eura više nego u Hrvatskoj. Na tome ću raditi, a hoću li uspjeti, ne znam", rekao je Milanović.

O pozivu predsjednici na sučeljavanje kazao je da bi se to trebalo organizirati dovoljno prije izbora "da ljudi vide s kim imaju posla i što kandidati nude". Predsjednici to ne odgovara, ali odgovara građanima, dodao je.

Na pitanje znači li spominjanje Josipa Broza da ima ambicije prema desno orijentiranom dijelu birača, Milanović je odgovorio da je "Josip Broz Tito ono što smo imali, kao i Franjo Tuđman". U razdoblju Josipa Broza Tita bilo je uzornijih ljudi u Europi od Tita, ali i sto puta lošijih. To vrijedi i za Tuđmana, to smo imali, to je nama naša borba dala", rekao je. "S tim treba znati živjeti, boljih nismo imali. Imali smo još lošijih, a oni koji su po nekim ezoteričnim kriterijima bili bolji nisu došli do izražaja", zaključio je Milanović.

Predsjednik Primorsko-goranskog saveza Darijo Vasilić je rekao da ta stranka podupire kandidaturu Zorana Milanovića jer Hrvatska zaslužuje "politički iskorak i ravnotežu", drugačiji pristup u zaštiti slobode ljudi. "Sad je pravi trenutak da okupljene stranke ljevice i lijevog centra te hrvatski liberalizam podrže Milanovića i da to bude uvod u snažan politički iskorak i pobjedu na idućim parlamentarnim izborima", istaknuo je Vasilić.